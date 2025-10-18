scorecardresearch
 

राइज एंड फॉल: 40 दिन, 200 कैमरों के सामने कोई झूठा नहीं हो सकता, जीत के बाद इमोशनल हुए अर्जुन

अर्जुन बिजलानी ने 42 दिनों के कठिन संघर्ष और भावनात्मक उतार-चढ़ाव के बाद रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में जीत हासिल की. उन्होंने बताया कि शुरुआत में छवि को लेकर डर था, लेकिन अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने से उन्हें सफलता मिली. उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके शो 'लाफ्टर शेफ' के सभी सितारे इस शो का हिस्सा बनें.

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी हुए इमोशनल (Photo: Instagram/@arjunbijlani)
टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी हुए इमोशनल (Photo: Instagram/@arjunbijlani)

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के फिनाले के बस एक घंटे बाद अर्जुन बिजलानी के आसपास का माहौल उत्साहपूर्ण था. ट्रॉफी हाथ में लिए, वह खुशी से चमक रहे थे और 42 दिनों, अनगिनत चुनौतियों और कई भावनात्मक उतार-चढ़ाव के बाद मिली इस जीत के हर पल को जी रहे थे. अपनी वैनिटी वैन में इंडिया टुडे/आजतक से खास बातचीत में एक्टर ने कहा कि वह 'बेहद खुश और बहुत उत्साहित' हैं.

शो में अपनी यात्रा को याद करते हुए अर्जुन ने बताया कि उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ा. जिन्होंने 'राइज एंड फॉल' देखा. इस शो के होस्ट अशनीर ग्रोवर थे. यह शो प्रतियोगियों को न केवल कामों और सहनशक्ति के माध्यम से बल्कि रणनीति और सामाजिक खेल के माध्यम से भी परखता है.

अर्जुन बिजलानी ने कहा, 'शुरुआत में कोई नहीं चाहता था कि मैं पेंटहाउस में ऊपर उठूं. बेसमेंट में लोग मुझे नॉमिनेट कर रहे थे. वहां से यहां तक वही लोग जो मुझे नॉमिनेट कर रहे थे, अब मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. मुझे नहीं पता था कि मैं शो जीतूंगा, क्योंकि यह बहुत जटिल था. यह केवल वोटिंग के बारे में नहीं है. इसमें बहुत सारी इंटरनल वोटिंग होती है और फिर भी इस शो को जीतकर और यहां खड़े होकर यह इंटरव्यू देना, बहुत खास लगता है.'

जीत केवल एक ट्रॉफी से कहीं अधिक मूल्य रखती है

उन्होंने स्वीकार किया कि यह जीत केवल एक ट्रॉफी से कहीं अधिक मूल्य रखती है. यह सालों के बलिदान और व्यक्तिगत विकास का प्रतीक है. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक कैप्टिव रियलिटी शो करेंगे. लेकिन इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया. इसका सबसे कठिन हिस्सा अपने 10 साल के बेटे अयान से दूर रहना था, जो उनसे बहुत जुड़ा हुआ है. यह शो उनके लिए आत्म-खोज का एक दर्पण भी बना, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि वह जितना सोचते थे, उससे कहीं अधिक धैर्यवान हैं. 19 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद अर्जुन ने याद किया कि वह उस समय बहुत गुस्सैल व्यक्ति थे. लेकिन आज वह एक शांत, अधिक संयमित व्यक्ति में विकसित होने पर गर्व महसूस करते हैं.

चार साल पहले जब अर्जुन बिजलानी ने 'खतरों के खिलाड़ी' जीता था, तब उन पर पक्षपात के आरोप लगे थे. क्या 'राइज एंड फॉल' जीतना, जिसमें बाहरी वोटिंग कम थी, उनके लिए एक मान्यता जैसा महसूस हुआ? उन्होंने कहा, 'हां, यह खास है. जैसा मैंने कहा यह शो वोटों के बारे में नहीं है. बेशक इसका एक हिस्सा वोटों के बारे में है. लेकिन यह शो में मौजूद लोगों, जो आपके प्रतियोगी हैं, उनके बारे में भी है. वे आपके लिए क्या निर्णय लेते हैं? आपने किन गठबंधनों को बनाया? अशनीर ने भी मुझे खेल के शुरू में बताया था कि सब आपको एक बहुत मजबूत प्रतियोगी मानते हैं. जाहिर है कि वे पहले मजबूत प्रतियोगिता को बाहर करना चाहते हैं. लेकिन अंत तक यहां पहुंचना और फिर ट्रॉफी पकड़ना, मुझे लगता है कि यह मेरे खेल के बारे में बहुत कुछ कहता है. मैं इसे खेल कहना नहीं चाहता. यह मैं हूं.'

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत और उनकी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा उनकी प्रामाणिकता थी. हर कोई जो इसे देखता था या उन्हें जानता था, बता सकता था कि वह दिखावा नहीं कर रहे थे. यह वास्तविक अर्जुन था, बिना फिल्टर और सच्चा. उनका मानना था कि यही उनकी उपस्थिति को अलग बनाता था, क्योंकि 40 दिनों तक लगातार निगरानी में अपनी व्यक्तित्व को नकली करना असंभव था.

सालों से टेलीविजन पर एक लोकप्रिय चेहरा होने के नाते, हमने अर्जुन से पूछा कि क्या वह शो में अपनी छवि को लेकर सचेत थे. उन्होंने कहा, 'शुरुआत में मैं बहुत सावधान था कि मैं क्या कहता हूं, क्या करता हूं. लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह मुझे अंदर से घुटन दे रहा था. मैं बस खुद रहूंगा. अगर मुझे गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है, और मैंने बस इसे छोड़ दिया. मैं चाहता था कि लोग मेरे इस पक्ष को जानें. आप 40 दिनों तक इतना नियंत्रित नहीं रह सकते. आपके ऊपर सुबह उठने से लेकर सोने तक 200 कैमरे होते हैं. आप वहां एक्टिंग नहीं कर सकते. मैं ईमानदारी से कहूं तो एक्टिंग नहीं करना चाहता था. मैं बस शो में मजे करना चाहता था.'

स्मोकिंग रूम में जाकर रोया हूं 

लेकिन हमेशा भावनाओं को नियंत्रित करना आसान नहीं था जैसा कि उन्होंने एक खास पल को याद करते हुए बताया. उन्होंने कहा, 'मैं स्मोकिंग रूम में गया, क्योंकि मैं सबके सामने रोना नहीं चाहता था. मेरी आंखों में आंसू थे. मैंने बाली को बताया कि कैसे हर कोई इस लड़की और लड़के वाली बात करता रहता है. क्या लड़कों को सम्मान नहीं मिलता? कभी-कभी पुरुषों के लिए भी इसे बाहर निकालना ठीक है. हम इंसान हैं.'

उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपने दोस्तों और सहकर्मियों को अगले सीजन में यह चुनौती लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. अर्जुन ने कहा, 'मुझे लगता है कि हर कोई यह शो कर सकता है, क्योंकि यह चुनौतियों के बारे में भी है. आपको शारीरिक रूप से सक्रिय होना पड़ता है, दिमाग का उपयोग करना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है और रिश्ते बनाने पड़ते हैं. मैं चाहता हूं कि निया (शर्मा), करण (कुंद्रा), अली (गोनी), जन्नत (जुबैर), रीम (शेख), पूरी लाफ्टर शेफ गैंग यह शो करे. मुझे यकीन है कि मेरा सीजन देखने के बाद, बहुत सारे लोग इसे करना चाहेंगे.

बेटे से मुलाकात, शो की सबसे खूबसूरत याद है 

उनसे पूछा गया कि वह कौन-सी याद हमेशा के लिए उनके साथ रहेगी, तो अर्जुन भावुक हो गए. उन्होंने कहा, 'पहला दिन जब मैं पेंटहाउस में अकेला था. मैंने खुद से कहा था कि मैं इस पेंटहाउस पर राज करना चाहता हूं और यह शो जीतना चाहता हूं. जब मैंने वह ट्रॉफी पकड़ी, मुझे लगता है कि वह पल था. लेकिन उससे भी बड़ा पल था जब मैंने उस लाल कमरे में अपने बेटे से मुलाकात की. वह मेरे जीवन की याद है.'

अब जब शो खत्म हो गया है, सेलिब्रेशन की तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं. लेकिन जीत से पहले अर्जुन ने स्वीकार किया कि उन्हें कई दीवाली पार्टियों में शामिल होना होगा. उन्होंने कहा, 'मैं इस जीत का जश्न मनाना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई पार्टी प्लान करूं, मुझे पांच पार्टियों में जाना है क्योंकि दीवाली नजदीक है. लेकिन कल मुझे लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी बालकनी पर बैठूंगा और उनके साथ सनसेट देखूंगा.' अर्जुन बिजलानी ने आरुष भोला और अरबाज पटेल को फिनाले में हराकर जीत हासिल की है.

