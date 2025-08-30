scorecardresearch
 

19 की उम्र में छोड़ा घर-पैसों के लिए लगाए ठहाके, इमोशनल हुईं अर्चना पूरन, बोलीं- बहुत मुश्किल

अर्चना पूरन सिंह ने अपने संघर्षों और मुश्किल दिनों को याद करते हुए अपनी जर्नी साझा की है. 19 साल की उम्र में मुंबई आकर एक्टिंग और कॉमेडी में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की. शुरुआती दौर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

अर्चना पूरन ने कैसे पूरे किए सपने (PHOTO: Instagram @archanapuransingh)
अर्चना पूरन सिंह एंटरटेनमेंट की दुनिया का बड़ा नाम बन चुकी हैं. कई बार उन्हें कॉमेडी शो में झूठी हंसी हंसने के लिए ट्रोल भी किया जाता है. अर्चना पूरन सिंह के पास आज धन-दौलत सब है, लेकिन वो मुश्किल दिनों को नहीं भूली हैं. लेटेस्ट व्लॉग में वो अपनी मुश्किलों भरी जर्नी याद कर इमोशनल हो गईं. 

कैसे स्टार बनीं अर्चना पूरन सिंह 
अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में अर्चना अपने स्ट्रगल भरे दिन याद करती दिखीं. उन्होंने कहा कि मैं 19 साल की थी, जब अपना घर छोड़ दिया था. मैं मुंबई एक्टिंग सीखने आई थी. मुझे एक शो मिला, जिसमें ना सिर्फ मुझे एक्ट करना था, बल्कि कॉमेडी भी करनी थी. सीरियल में एक सीन था, जहां मुझे फनी दिखना था. 

सीन के दौरान मैं तरह-तरह के मुंह बना रही थी. डॉयरेक्टर ने मुझे रोका और कहा कि ये कॉमेडी नहीं है. दूसरे लोगों का काम देखो, तब पता चलेगा. मैंने अपना देखा, उसे समझा और खुद को बेहतर किया. 

अर्चना पूरन का छलका दर्द 
सभी को लगता है कि मैं सिर्फ हंसती रहती हूं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि मैं किन चीजों से गुजरी हूं. जब मैं पहली बार मुंबई आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि कैसी ड्रेस पहननी है. मैं पढ़ी-लिखी थी, लेकिन खुद को स्टाइलिश कैसे बनना है ये नहीं पता था. जब मैंने मुंबई की लाइफ देखी और देहरादून वापस गई, तो अपने पापा से यही कि मुझे एक्ट्रेस बनना है. तो मेरे पापा ने अपने एक दोस्त और उनकी बेटी के साथ मुझे मुंबई भेजा. 

मैं एक सूटकेस लेकर मुंबई आई थी. वो सूटकेस तमाम सपनों से भरा हुआ था. मुझे मुंबई छोड़ने के बाद वो फैमिली एक हफ्ते में ही देहरादून वापस चले गए. अर्चना पूरन ने ये भी बताया कि एक वक्त पर उनकी शादीशुदा जिंदगी भी मुश्किल में आ गई थी. लेकिन फिर मेडिटेशन के जरिए वो अपनी शादीशुदा जिंदगी वापस ट्रैक पर लाईं. इतना सब बताते हुए वो इमोशनल हो गईं. 

अर्चना पूरन सिंह इन दिनों कपिल शर्मा शो में बतौर जज नजर आ रही हैं. उन्हें लोग कितना ही ट्रोल करें, लेकिन वो हमेशा हंस कर जवाब देती हैं. 

---- समाप्त ----
