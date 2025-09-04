TRP में कायम 'अनुपमा' की बादशाहत, दूसरे नंबर पर तुलसी, तीसरे पर कौन?

टीवी की दुनिया में आज भी कई सीरियल्स ऐसे हैं जो घर-घर में बड़े ही शौक से देखे जाते हैं. रात 10 बजे के प्राइम टाइम पर आने वाले सीरियल्स खासकर फैन्स के फेवरेट बने हुए हैं. इसमें टॉप पर आता है रुपाली गांगुली का 'अनुपमा' और फिर स्मृति ईरानी का 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'.

किस शो में TRP में मारी बाजी?

राजन शाही का सीरियल 'अनुपमा' पिछले काफी समय से TRP लिस्ट में नंबर 1 शो बना हुआ है. जो कि खुशी बात भी है. वहीं, बाकी के सीरियल्स में तगड़ा कॉम्पिटीशन देखने को मिल रहा है. इस बार स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है.

देर से ही सही, लेकिन कम से कम तीसरे और चौथे नंबर से नंबर 2 तो बना. TRP लिस्ट के मुताबिक, इस बार 'अनुपमा' को 2.4 रेटिंग्स मिली हैं. वहीं, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को 2.0 रेटिंग्स मिली हैं. दूसरे नंबर पर एक और शो है जो आया है, वो है 'ये रिश्ता क्या कहलाता है'. पर आपका पॉपुलर सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा', चौथे स्थान पर पहुंच चुका है. शायद असित कुमार मोदी को अपने शो में कुछ न कुछ तो ऐसा अब डालने की जरूरत है जो दर्शकों का दिल जीत सके.

दिशा वकानी की हो सकती है 'तारक मेहता' में वापसी?

वैसे हाल ही में दयाबेन को मुंबई में देखा गया. दिशा वकानी, लाल बागचा राजा के दर्शन करते हुए स्पॉट हुई थीं. फैन्स अभी से कयास लगाने लगे हैं कि कहीं दयाबेन की शो में वापसी तो नहीं हो रही है. अगर हो रही है तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती. क्योंकि पूरे 7 साल बाद दिशा इस शो में वापसी करेंगी.

बीते 7 सालों से दिशा की न तो शो में कोई रिप्लेसमेंट हुआ है और न ही कोई उनकी जगह ले सकता है. हालांकि, असित ट्राय कर रहे हैं कि दिशा को ही शो में वापस लेकर आया जाए, लेकिन बात नहीं बन पा रही है. दिशा, अहमदाबाद में अपने दोनों बच्चों और पति के साथ शादीशुदा लाइफ एन्जॉय कर रही हैं.

'बिग बॉस' का नाम टॉप 10 से गायब

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' तो टीआरपी की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं है. 1.3 रेटिंग्स पाकर ये बहुत पीछे चल रहा है. अगर यही हाल रहा तो फैन्स के बीच शो को लेकर क्रेज खत्म हो जाएगा. लगता है कि मेकर्स को शो में कुछ नया और असरदार करने की जरूरत है.

