scorecardresearch
 

Feedback

अनुपमा-क्योंकि...2 ने फिर मारी बाजी, टॉप 10 में बिग बॉस, किस नंबर पर खिसका तारक मेहता शो?

टीआरपी रिपोर्ट में ‘अनुपमा’ ने फिर मारी बाजी, 2.1 रेटिंग के साथ शो नंबर वन बना, जबकि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने दूसरा स्थान हासिल किया. जानिए इस हफ्ते किन शोज ने टॉप 10 में जगह बनाई और कौन से शो पीछे रह गए.

Advertisement
X
अनुपमा ने मारी टीआरपी की लिस्ट में बाजी (Photo: Screengrab)
अनुपमा ने मारी टीआरपी की लिस्ट में बाजी (Photo: Screengrab)

टीवी की दुनिया में हर हफ्ते दर्शकों का प्यार और पसंदीदा शो बदलते रहते हैं. इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट ने फिर साबित किया कि किस शो को दर्शक सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं. रुपाली गांगुली का शो अनुपमा अपनी बादशाहत कायम करते हुए फिर नंबर एक रहा. तो फिर नंबर 2 पर किस सीरियल ने कब्जा जमाया? तो वहीं सबको हंसाने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस का क्या हाल रहा, आइये आपको बताते हैं. 

पहले स्थान पर ‘अनुपमा

रुपाली गांगुली के रात 10 बजे एयर होने वाले ‘अनुपमा’ शो ने 2.1 टीआरपी के साथ टॉप किया. शो की इमोशनल कहानी और रूपाली गांगुली की ताबड़तोड़ एक्टिंग एक बार फिर दर्शकों के दिलों में उतर गई. इस शो की पहुंच यानी RCH भी 3.2 है, जो कि किसी भी शो से सबसे ज्यादा है. 

सम्बंधित ख़बरें

गौरव खन्ना (Photo: Instagram @gauravkhannaofficial)
सलमान के शो में भड़के गौरव खन्ना, घरवालों पर चिल्लाए, बोले- मैं ऐसा ही हूं 
Bigg boss 19 anupamaa TRP rating for Week 37
टॉप 10 से बाहर हुआ सलमान का शो, किसने कायम रखी बादशाहत? 
Bigg boss 19 makes into top 10 in trp anupamaa holds no.1 position
टॉप 10 शो में ब‍िग बॉस की एंट्री, जो न कर सके सलमान वो फराह खान ने कर दिया 
रुपाली गांगुली-सलमान खान (Photo: Instagram @jiohotstarreality/Screengrab)
TRP की रेस में नंबर 1 पर अनुपमा, बिग बॉस टॉप 10 से बाहर, सलमान का नहीं चला जादू? 
rajan shahi backs rupali ganguly
रूपाली की वजह से को-एक्टर्स ने छोड़ा 'अनुपमा'? प्रोड्यूसर बोले- वो सॉफ्ट टार्गेट... 

दूसरे नंबर पर ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

हालांकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 भी अनुपमा से पीछे नहीं रहा. इस शो को इस हफ्ते भले ही नंबर 2 की पोजिशन मिली है, लेकिन टीआरपी इसकी भी 2.1 ही है. हालांकि इसका RCH 2.9 रहा, जिस वजह से इसे दूसरे पायदान पर खिसकना पड़ा. ये शो रात 10:30 बजे एयर होता है. हाल ही में शो के ऑफ एयर होने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद पता चला कि शो में बड़ा गैप यानी लीप लाया जा रहा है, उम्मीद है कि इससे शो और इंटरेस्टिंग होगा. 

Advertisement

तीसरे और चौथे नंबर पर नई कहानियों ने जमाया पांव

तीसरे स्थान पर ‘उड़ने की आशा- सपनों का सफर’ रहा, जिसे 2.0 टीआरपी मिली, जबकि चौथे नंबर पर ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’1.7 टीआरपी के साथ एक पायदान नीचे लुढ़क आया. नेहा हरसोरा और कंवर ढिल्लों के शो ने धीरे-धीरे फैंस के दिल में अपनी जगह बना ही ली है. 

टॉप 10 में इन शोज ने बनाई पैठ

हालांकि टीआरपी के लिहाज से देखा जाए तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिटकॉम को बुरा दौर देखने को मिल रहा है. हमेशा अपनी प्रॉमिसिंग कॉमेडी से दर्शकों को सालों से लोटपोट करता आ रहा ये शो इस बार 7वें नंबर पर रहा. इसे 1.4 की रेटिंग ही मिली. वहीं विवादित और झगड़ों के किंग रिएलिटी शो बिग बॉस ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाए रखी. इसे 1.4 की रेटिंग नसीब हुई.

कुछ शोज जैसे‘गंगा माई की बेटियां’ और ‘मंगल लक्ष्मी’ भी दर्शकों का मनोरंजन करने में पीछे नहीं रहे. इन सभी की टीआरपी 1.4 से 1.6 के बीच रही, जो इनकी स्टेबल पॉपुलैरिटी को दिखाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Buxar Election
    Advertisement