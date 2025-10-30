अनुपमा-क्योंकि...2 ने फिर मारी बाजी, टॉप 10 में बिग बॉस, किस नंबर पर खिसका तारक मेहता शो?

टीवी की दुनिया में हर हफ्ते दर्शकों का प्यार और पसंदीदा शो बदलते रहते हैं. इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट ने फिर साबित किया कि किस शो को दर्शक सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं. रुपाली गांगुली का शो अनुपमा अपनी बादशाहत कायम करते हुए फिर नंबर एक रहा. तो फिर नंबर 2 पर किस सीरियल ने कब्जा जमाया? तो वहीं सबको हंसाने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस का क्या हाल रहा, आइये आपको बताते हैं.

पहले स्थान पर ‘अनुपमा’

रुपाली गांगुली के रात 10 बजे एयर होने वाले ‘अनुपमा’ शो ने 2.1 टीआरपी के साथ टॉप किया. शो की इमोशनल कहानी और रूपाली गांगुली की ताबड़तोड़ एक्टिंग एक बार फिर दर्शकों के दिलों में उतर गई. इस शो की पहुंच यानी RCH भी 3.2 है, जो कि किसी भी शो से सबसे ज्यादा है.

दूसरे नंबर पर ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’

हालांकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 भी अनुपमा से पीछे नहीं रहा. इस शो को इस हफ्ते भले ही नंबर 2 की पोजिशन मिली है, लेकिन टीआरपी इसकी भी 2.1 ही है. हालांकि इसका RCH 2.9 रहा, जिस वजह से इसे दूसरे पायदान पर खिसकना पड़ा. ये शो रात 10:30 बजे एयर होता है. हाल ही में शो के ऑफ एयर होने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद पता चला कि शो में बड़ा गैप यानी लीप लाया जा रहा है, उम्मीद है कि इससे शो और इंटरेस्टिंग होगा.

तीसरे और चौथे नंबर पर नई कहानियों ने जमाया पांव

तीसरे स्थान पर ‘उड़ने की आशा- सपनों का सफर’ रहा, जिसे 2.0 टीआरपी मिली, जबकि चौथे नंबर पर ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’1.7 टीआरपी के साथ एक पायदान नीचे लुढ़क आया. नेहा हरसोरा और कंवर ढिल्लों के शो ने धीरे-धीरे फैंस के दिल में अपनी जगह बना ही ली है.

टॉप 10 में इन शोज ने बनाई पैठ

हालांकि टीआरपी के लिहाज से देखा जाए तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिटकॉम को बुरा दौर देखने को मिल रहा है. हमेशा अपनी प्रॉमिसिंग कॉमेडी से दर्शकों को सालों से लोटपोट करता आ रहा ये शो इस बार 7वें नंबर पर रहा. इसे 1.4 की रेटिंग ही मिली. वहीं विवादित और झगड़ों के किंग रिएलिटी शो बिग बॉस ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाए रखी. इसे 1.4 की रेटिंग नसीब हुई.

कुछ शोज जैसे‘गंगा माई की बेटियां’ और ‘मंगल लक्ष्मी’ भी दर्शकों का मनोरंजन करने में पीछे नहीं रहे. इन सभी की टीआरपी 1.4 से 1.6 के बीच रही, जो इनकी स्टेबल पॉपुलैरिटी को दिखाती है.

