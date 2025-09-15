'खून से लथपथ कपड़े-हुई सर्जरी', पति की हालत देख रो पड़ीं अंकिता लोखंडे, अब कैसा है विक्की का हाल?

अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन की बीते दिन अस्पताल से तस्वीरें वायरल हुई थीं. उनके हाथ में प्लास्टर देख फैंस परेशान हो गए थे. अब विक्की ने खुद फैंस को अपना हाल बताया है. विक्की ने बताया कि वो एक हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें उनका हाथ जख्मी हो गया. चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें 45 टांके लगे और उनके हाथ की सर्जरी भी करनी पड़ी.

आखिर विक्की को कैसे लगी चोट?

HT संग बातचीत में विक्की ने 12 सितंबर को हुए एक्सीडेंट को याद करते हुए बताया- वो नॉर्मल दिन था. मैं छाछ का एक गिलास उठा रहा था, तभी अचानक वो हाथ से फिसल गया. मैंने उसे बचाने के लिए इतनी जोर से गिलास पकड़ लिया कि वो मेरे हाथ में ही टूट गया. इससे मेरी हथेली और बीच वाली उंगली बुरी तरह से जख्मी हो गई. यह अब तक मेरे साथ हुआ सबसे बुरा हादसा है.

विक्की आगे बोले- इतना खून था कि मेरे कपड़े और घर का बाथरूम खून से लथपथ हो गया था. तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना होगा, वरना अंकिता और ज्यादा परेशान हो जाएंगी.

विक्की ने बताया कि हॉस्पिटल जाते वक्त वो ChatGPT पर ठीक होने का इलाज सर्च कर रहे थे. उन्हें देखकर अंकिता रोने लगीं. रोते हुए एक्ट्रेस ने कहा था- इससे क्या होगा?

विक्की की हुई सर्जरी



विक्की ने बताया कि जब वो अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके हाथ में कई कट्स लगे हैं. डॉक्टरों ने यह भी कहा कि बीच वाली उंगली में नस भी कट गई है. फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुई. इस पूरी प्रक्रिया में दो घंटे लगे.

विक्की ने कहा कि इस दौरान पत्नी अंकिता उनके साथ खड़ी रहीं. अंकिता ने उनका साथ दिया. पत्नी की तारीफ में विक्की बोले- अंकिता ने हॉस्पिटल और घर दोनों की जिम्मेदारी संभाली. मेरी मां बिलासपुर में थीं. सिर्फ अंकिता ही मेरा सहारा थीं. वो रो रही थीं, लेकिन जब अंकिता ने मुझसे कहा- विक्की तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तो मुझे सुकून मिला. अंकिता को लगता है कि मुझे बुरी नजर लगी है. वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा रही हैं.

बता दें कि फैंस भी विक्की के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं. Get Well Soon Vicky Jain!

