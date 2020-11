KBC: अमिताभ ने शेयर की दिवाली एपिसोड की तस्वीर, याद की पिता की लिखी ये पंक्तियां

"अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला , अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला , फिर भी वृद्धों से जब पूछा , एक यही उत्तर पाया - अब न रहे वो पीने वाले , अब न रही वो मधुशाला !!" ~ हरिवंश राय बच्चन

