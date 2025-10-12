scorecardresearch
 

KBC 17 के मंच पर बच्चे ने अमिताभ बच्चन संग की 'बदतमीजी', भड़के लोग, बोले- संस्कार...

अमिताभ बच्चन के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में गुजरात के बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया काफी वायरल है. सोशल मीडिया यूजर्स उसके ओवर कॉन्फिडेंस और बिहेवियर पर सवाल उठा रहे हैं.

एक्टर अमिताभ बच्चन (Photo: Screengrab)
टीवी का सबसे फेमस शो 'कौन बनेगा करोड़पति' ऑडियंस का हमेशा से फेवरेट शो रहा है. ये शो अपने 17वें सीजन में पहुंच गया है. कई कंटेस्टेंट्स इस शो से करोड़पति बनकर जा चुके हैं. इस बार के सीजन को भी काफी पसंद किया जा रहा है. क्योंकि इसके होस्ट और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के अंदाज को खास पसंद करते है. वहीं हाल ही का एपिसोड काफी सुर्खियों में बना हुआ है. शो में आए एक बच्चे की हरकत से सोशल मीडिया यूजर्स काफी खफा हो गए.

दरअसल हाल के एपिसोड में कौन बनेगा करोड़पति 17 के शो पर गुजरात के एक स्टूडेंट मयंक हॉट सीट पर बैठे. हॉट पर पहुंचने के बाद से मयंक काफी एक्साइटेड दिखे. उनकी एक्साइटमेंट देख जनता को पहले लगा कि बच्चा काफी टैलेंटेड हैं. लेकिन  जैसे ही गेम शुरू हुआ. बच्चे ने जो हरकतें की वो अब वायरल है.

अमिताभ बच्चन को दिखाया एटिट्यूड
हॉट सीट पर पहुंचे मयंक से जब शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है. तो इस पर मयंक कहते हैं, 'मैं बहुत एक्साइटेड हूं. लेकिन हम सीधे पॉइंट पर आते हैं. आप मुझे गेम के नियम मत समझाने बैठ जाना, क्योंकि मुझे शो के रूल्स पहले से ही पता है. ये सुनने के बाद बिग बी बिना कुछ कहे हंस देते हैं. 

इसके बाद हर सवाल का जवाब देने के बाद अमिताभ बच्चन मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं और खेल जारी रखते हैं. जब प्रश्न के जवाब के बारे में अमिताभ बताते हैं तो बच्चा उनकी बात पूरी के होने से पहले ही बीच में बोलने लग जाता है. ऐसे में कई बार बिग बी उनकी इस हरकत को नजरअंदाज कर दते हैं. वहीं अंत में बच्चे को उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबता है. 5वें प्रश्न पर ही वो आउट हो जाता है.

बच्चे के संस्कार पर उठी बात
वहीं सोशल मीडिया पर बच्चे की इस हरकत से नेटिजन्स काफी नाराज दिखे. हर कोई बच्चे के संस्कार को लेकर बात करने लगा. एक यूजर ने तो लिखा, 'बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ लेकिन साथ में संस्कार भी सिखाओ.' कई यूजर्स ने अमिताभ बच्चन की तारीफ भी की कि उन्होंने काफी अच्छे से बच्चे की बातों को नजरअंदाज किया.

किस प्रश्न पर हुए आउट?
दरअसल शो का 5वां सवाल था, 'रामायण का पहला अध्याय कौन सा था'? जिसका सही जवाब होता है बालकांड. लेकिन बच्चे ने अयोध्याकांड का जवाब दिया. ये जवाब गलत होता है और वो जीती हुई राशि को शो में हार जाता है.

---- समाप्त ----
