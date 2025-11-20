scorecardresearch
 

'क्योंकि सास...' में हुई 'मिहिर' की मौत, सदमे में आ गए थे अमर उपाध्याय, खूब हुए परेशान

एक्टर अमर उपाध्याय ने अपने को-स्टार अमन गांधी के पॉडकास्ट पर बताया कि जब 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में उनके किरदार मिहिर की मौत हुई थी, तब वो डिप्रेशन में चले गए थे. उन्हें डर था कि कहीं इतना फेम मिलने के बाद, वो काम के लिए भटकते ना रह जाएं.

मिहीर का किरदार निभाने पर क्या बोले अमर उपाध्याय (Photo: Instagram/amarupadhyay_official)
एक वक्त था जब घर में सभी दादी-मां एक साथ बैठकर टीवी पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीरियल देखा करती थीं. जब शो खत्म होता, तो वो उसकी कहानी को लेकर चर्चा करने लगतीं. तुलसी और मिहिर के किरदार उनकी जिंदगी में काफी नजदीक से जुड़ गए थे. हालांकि, जब शो से मिहीर का अंत हुआ, तब हर कोई हैरान-परेशान हुआ.

'मिहिर' की मौत का अमर उपाध्याय पर पड़ा कैसा असर? 

एक्टर अमर उपाध्याय, जो हाल ही में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में मिहिर विरानी का किरदार निभा रहे हैं, वो एक वक्त पर शो को छोड़कर चले गए थे. मेकर्स ने उनका सफर खत्म कर दिया था. उनके किरदार की मौत हो गई थी. ये सदमा सीरियल के सभी फैंस बर्दाश्त नहीं कर पाए थे. जिसका नतीजा ये हुआ कि शो के मेकर्स को उन्हें वापस सीरियल में लाना पड़ा.

अमर उपाध्याय ने अपने को-स्टार अमन गांधी संग एक बातचीत में अपने किरदार 'मिहिर' की मौत के बारे में बात की है. एक्टर का कहना है कि जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका सफर शो से खत्म हो रहा है, तो वो काफी परेशान हुए थे. वो लगभग डिप्रेशन में चले गए थे. अमर ने कहा, 'मुझे मालूम था कि शो में मेरा किरदार बाहर हो जाएगा. लेकिन मिहिर की मौत ने मुझे उम्मीद से ज्यादा गहरा सदमा पहुंचाया था.'

अमर ने आगे बताया कि उन्होंने शो की राइटिंग टीम से बात करने की कोशिश की कि वो किसी तरह से उनके किरदार को वापस लेकर आ सकें. इसके लिए वो शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर के पास भी पहुंचे, मगर तबतक बहुत देर हो चुकी थी. एक्टर ने कहा, 'जब मुझे एहसास हुआ कि शो में तुलसी किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ रही है, तो मैं डिप्रेस सा हो गया था. कहानी में रिप्लेस होने पर मुझे बुरा लग रहा था. मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया था.'

किस बात का था अमर उपाध्याय को डर?

एक्टर ने आगे बताया कि वो उस वक्त 'मिहिर' बनकर काफी सक्सेस और फेम पा चुके थे. ऐसे में उन्हें डर था कि कहीं शो से अचानक बाहर होने पर वो रातोंरात अपनी सक्सेस ना खो दें. अमर ने कहा, 'एक एक्टर को क्या चाहिए होता है? फेम चाहिए होता है ना, पैसा तो साथ में आता ही है. मगर वो दौर मेरे लिए बहुत इमोशनल था, मुझे डर था कि मैं उसके बाद काम ढूंढ पाऊंगा या नहीं.'

अमर ने अंत में कहा कि जब उन्हें मालूम पड़ा कि मिहिर की मौत से पहले उनके पास शो में सिर्फ 4-5 एपिसोड्स बचे हैं, तब उन्होंने अपने इमोशन्स को पूरी तरह अपने काम की तरफ मोड़ लिया. उन्होंने जाते-जाते अपना 100% दिया जिसके बाद, उन्हें लोगों का प्यार मिला और वही कारण था कि वो शो में दोबारा बुलाए गए. क्योंकि अमर के मुताबिक, मेकर्स के पास हजारों फोन कॉल्स आ गए थे. फैंस शो में मिहिर की वापसी चाहते थे. 

अब अमर उपाध्याय शो के नए सीजन में 'मिहीर विरानी' बनकर ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' टीआरपी चार्ट्स में लगातार टॉप 2 में बना हुआ है. 

