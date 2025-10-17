scorecardresearch
 

Bigg Boss19: पहले अमाल ने फरहाना से की बदतमीजी-मां को लेकर किया भद्दा कमेंट, फिर मांगी माफी

सिंगर अमाल मलिक ने पिछली रात फरहाना भट्ट को लेकर कई भद्दे कमेंट्स किए थे. उन्होंने अपने झगड़े में एक्ट्रेस की मां को भी भद्दी बातें कहीं. अब अमाल इस पूरे विवाद के बाद फरहाना से माफी मांगते नजर आए.

फरहाना से अमाल ने मांगी माफी (Photo: Instagram @amaal_mallik)
बिग बॉस के घर में ड्रामा ही एकलौती ऐसी चीज है जिसकी कमी कभी नहीं खलती है. हर रोज घरवाले एक-दूसरे से किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ते रहते हैं. पिछली रात अमाल मलिक, कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट पर भड़कते नजर आए. इस दौरान उन्होंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की. सिंगर ने फरहाना को कई आपत्तिजनक बाते भी कहीं जिससे घर का माहौल खराब हुआ.

भद्दे कमेंट्स के बाद अमाल ने मांगी फरहाना से माफी

दरअसल, घर में कैप्टेंसी को लेकर एक टास्क हुआ जिसमें सभी घरवालों को अपनी फैमिली से चिट्ठी मिली. घरवालों को चिट्ठी पढ़ने का मौका तब मिलता, जब दूसरा घरवाला उसे पढ़ने की इजाजत देता. इस बीच फरहाना के पास नीलम गिरी की चिट्ठी आई, जिसे उन्होंने छोटे-छोटे टुकड़े कर तबाह करने का फैसला किया. भोजपुरी एक्ट्रेस फरहाना के इस फैसले से टूट गईं. उन्हें देखकर हर कोई इमोशनल हुआ और बाद में जाकर फरहाना पर बरस पड़ा. 

अमाल भी अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए. अपनी दोस्त नीलम को टूटता देख वो फरहाना पर बरस पड़े. उन्होंने एक्ट्रेस की खाने की प्लेट छीनी और उसे तोड़ दिया. सिंगर ने इस दौरान बहुत बदतमीजी की. उन्होंने फरहाना को लेकर कई भद्दे कमेंट्स किए, जिसे सुनकर एक्ट्रेस का पारा हाई हुआ. उन्होंने अमाल को बी ग्रेड इंसान कहा. जिसके बाद अमाल ने फरहाना की मां को लेकर कमेंट किया. एक्ट्रेस, अमाल के इस बर्ताव से बिल्कुल खुश नहीं दिखी. 

अब शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सभी घरवाले अमाल के पास उन्हें समझाते दिखाई दिए हैं. वो उनसे अपनी गलती सुधारने की बात करते हैं. घरवालों के मनाने के बाद, सिंगर घर के अंदर फरहाना के पास जाते हैं. वो उनके मांफी मांगते हुए कहते हैं, 'जो भी मैंने आपसे कहा है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं. मेरा कोई गलत इरादा नहीं था. बाकी तुम्हें मेरी माफी स्वीकार करनी है तो करो, वरना मत करो. मैं अपने स्टेटमेंट के लिए तुमसे माफी मांगता हूं.'

अमाल की माफी पर फैंस का क्या रिएक्शन?

फैंस अमाल के इस अंदाज से बिल्कुल खुश नहीं हैं. वो सिंगर को उनके रवैये के लिए लताड़ रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि अमाल घर में बदतमीजी के बाद, माफी मांगने आ जाते हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें 'सॉरीमाल' का टैग मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा है, 'जहां देखो, सॉरी-सॉरी बोलता रहता है. इसके सिर पर सॉरी का टैग चिपका दो.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'कल कह रहा था कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा. अब फिर सॉरी-सॉरी करने आ गया.'

