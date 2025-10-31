Bigg Boss 19: मालती चाहर ने बुलाया गटर, कमेंट सुन भड़के अमाल, दोस्ती में पड़ी दरार, तान्या ने लिए मजे

बिग बॉस 19 में रिश्ते हर दिन बनते बिगड़ते हैं. अमाल की घर में हर किसी के साथ इक्वेशन बदली है. शो में उनकी इन दिनों मालती चाहर से अच्छी बन रही थी. लेकिन अब लगता है इस दोस्ती में भी दरार पड़ने वाली है. शो का नया प्रोमो देखकर उनके बीच अनबन होने का सबूत मिलता है.

अमाल-मालती में हुई लड़ाई

अमाल अपनी दोस्त मालती से चिढ़ गए हैं. उनका कहना है एक्ट्रेस ने घर के बाकी लोगों के सामने उनकी डिसरिस्पेक्ट की है. वो कहते हैं- मैंने पहले ही कहा था कि 10 लोगों के बीच में मेरी डिसरिस्पेक्ट मत करना. गटर मत बुलाना मुझे. वहीं मालती ने कहा कि उन्होंने कभी अमाल के लिए ऐसी गंदी बातें नहीं की हैं. वो अमाल से इरिटेट हो जाती हैं. तान्या उन दोनों की लड़ाई में दरार डालती दिखीं. वो अमाल को बार-बार कह रही हैं कि मालती ने उन्हें गटर क्यों बोला?

तान्या ने लगाई मालती-अमाल की दोस्ती में आग

तान्या का दावा है कि मालती अमाल के साथ पहले दिन से लव एंगल क्रिएट करना चाहती हैं. वहीं कुनिका सदानंद ने भी मालती पर तंज कसते हुए कहा कि वो पूरा दिन अमाल के कपड़े पहनती हैं और उन्हें ही गटर बुलाती हैं. घर का माहौल इस लड़ाई के बाद से गरमा गया है. कैप्टन मृदुल के मुताबिक, तान्या की वजह से ये सारा फसाद हुआ है. वो अमाल पर अपना होल्ड रखना चाहती हैं.

बीते एपिसोड में तान्या ने जानबूझकर अमाल का स्वेटर पहना था. ताकि वो मालती को चिढ़ा सके. मालती को घर में अक्सर अमाल की चीजों को यूज करते देखा गया है. वो कभी अमाल के कपड़े पहनती हैं. तो कभी उनके गॉगल्स यूज करती हैं. वो अमाल को बाहर से जानती हैं. दोनों का बॉन्ड दर्शकों को पसंद आता है.

वहीं घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है. एक बार फिर गौरव खन्ना कैप्टन बनने से चूक गए. इस हार ने उनका दिल तोड़ दिया है. लेकिन उन्हें इस बात की राहत है कि उनकी टीम का मेंबर कैप्टन बना है. मृदुल तिवारी के बाद प्रणित मोरे बीबी हाउस के नए कैप्टन बने हैं.



