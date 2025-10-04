scorecardresearch
 

प्यार में धर्म बनी दीवार, रिश्ते के लिए नहीं राजी हुआ परिवार, करोड़पति सिंगर का छलका दर्द

मशहूर सिंगर अमाल मलिक ने एक बार फिर बिग बॉस हाउस में अपनी अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र किया है. शो में उन्हें फरहाना भट्ट से अपने दिल की बात करते देखा गया. सिंगर ने बताया कि धर्म की वजह उनका ब्रेकअप हो गया था.

अमाल मलिक ने कही दिल की बात Credit: YouTube/@ColorsTv)
अमाल मलिक बॉलीवुड के मशहूर सिंगर-म्यूजिक डायरेक्टर में से एक हैं. इन दिनों वो बिग बॉस में नजर आ रहे हैं. शो में फैन्स को उनके कई रूप देखने को मिल रहे हैं. बिग बॉस हाउस में वो कई दफा अपनी लव स्टोरी का भी जिक्र कर चुके हैं. हाल ही के एपिसोड में उन्होंने बताया कि धर्म की वजह से उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी. 

अधूरी रही अमाल की मोहब्बत 
एक बार फिर अमाल मलिक को बिग बॉस हाउस में अपनी अधूरी प्रेम कहानी पर बात करते देखा गया. वो फरहाना भट्ट से अपना दुख शेयर कर रहे थे. उन्होंने कहा- अलग-अलग धर्मों से होने की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली रिश्ते के लिए राजी नहीं हुई. इस वजह से उसकी हेल्थ पर भी असर हुआ था. वो बीमार पड़ गई थी. 

उसकी हालत देखकर मैं कई घंटे तक उसके साथ रहा और समझाया कि उसका परिवार रिश्ते के लिए तैयार नहीं है. अमाल ने कहा कि जब उसकी शादी हो रही थी, तो मेरा दिल टूट गया था. शादी वाले दिन उसने मुझे कॉल किया था. कहा था कि अगर तुम आओगे, तो मैं शादी नहीं करूंगी. मैं वहां नहीं गया. क्योंकि अगर मैं जाता, तो ये सब मेरे ऊपर आता. उस समय मैंने अपना करियर और पेरेंट्स के सम्मान को देखा. 

गर्लफ्रेंड की शादी से टूटा दिल
अमाल मलिक ने आगे कहा कि 2020 में मेरी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली. ये साल मेरे लिए मुश्किलों भरा रहा. मैं डिप्रेशन में चला गया था. मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच भी दूरियां आ गई थीं. इस चीज ने मेरे करियर पर भी असर डाला. मैं 15 साल की उम्र से अपना घर चला रहा हूं. मैं आगे बढ़ा, लेकिन जिम्मेदारियों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा. 

अमाल ने कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में सलीम-सुलेमान उनके गुरू हैं और अरमान उनका बहुत सम्मान करते हैं. अमाल ने बताया कि उन्होंने इंडस्ट्री में बैकग्राउंड म्यूजिक असिस्टेंट के तौर पर शुरूआत की थी. आज वो म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल संग उनकी नजदीकियां चर्चा में हैं. तान्या के बाद वो फरहाना भट्ट के करीब देखे जा रहे हैं. 



