scorecardresearch
 

Feedback

ऐश्वर्या की वजह से टूट रही शादी? पीछे पड़े ट्रोल्स, एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी- जब से सगाई हुई...

टीवी की फेमस एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा और उनके पति नील भट्ट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियो में हैं. अब एक्ट्रेस ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

Advertisement
X
ऐश्वर्या शर्मा का ट्रोल्स पर फूटा गुस्सा (Photo: Instagram/@aisharma812)
ऐश्वर्या शर्मा का ट्रोल्स पर फूटा गुस्सा (Photo: Instagram/@aisharma812)

टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग से सभी लोगों का दिल जीता हैं. लेकिन इससे इतर उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो रही है. बीते दिनों खबर आई थी कि ऐश्वर्या और उनके पति नील भट्ट जल्द ही तलाक लेने वाले हैं. इन सब के बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है.

दरअसल ऐश्वर्या शर्मा ने तलाक की खबरों  के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है. जिसमें उन्होंने ट्रोल करने वालों को जमकर लताड़ लगाई है. 

एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने क्या लिखा?

सम्बंधित ख़बरें

Saanand Verma sexual assault
'गला काट दूं’, गुलशन ग्रोवर ने जड़ा थप्पड़, गुस्से का घूंट पीकर रह गया एक्टर 
Abhinav Shukla, Rubina Dilaik
रुबीना-अभिनव बनी 'सर्वगुण संपन्न जोड़ी', जीता 'पति पत्नी और पंगा' शो 
Tejasswi Prakash recalls her injury during Khatron ke Khiladi reality show
एक साल से इस समस्या से जूझ रहीं तेजस्वी, उड़ी नींद, चौंकी भारती सिंह 
Priyank Sharma
एक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, खोए पिता, एक्स गर्लफ्रेंड का रिएक्शन वायरल  
actors who faced casting couch
इंडस्ट्री में मेल एक्टर्स भी नहीं सेफ! जब कास्टिंग काउच का श‍िकार हुए ये सेलेब्स  

ऐश्वर्या शर्मा ने इंस्टाग्राम पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर लिखा, 'लोग मेरी लाइफ को लेकर अपने ख्याल बना रहे है. इन सभी को जानें बगैर कि मैंने क्या किया है, कौन हूं मैं? लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये सब 'कर्मा' हैं. लेकिन इस सब बातों पर भरोसा करने से पहले एक बार उन लोगों से पूछो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है. मेरे को-स्टार्स से पूछो, मेरे प्रोड्यूसर्स से पूछो. मेरे सेट पर मौजूद रहने वाले हर इंसान से पूछो. क्या मैंने कभी किसी को परेशान किया या उसे चोट पहुंचाई? मैंने सिर्फ एक चीज सेट से सीखी थी, वो थी प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना.'

Advertisement

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'जब से मेरी सगाई हुई थी, मैं ही थी जो बगैर किसी वजह से लगातार ट्रोल हो रही थी. ये चीज मैंने मुस्कान के साथ झेली. लेकिन किसी ने उस बारे में बात नहीं की. किसी ने ये भी नहीं कहा मैं हूं, जिसके साथ गलत हो रहा है. ये चीज किसी को दिखी क्यों नहीं? इन सबके बीच, अनजान लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, यू-ट्यूब लिंक भेज रहे हैं जहां मेरा नाम गलत स्टोरी के साथ जुड़ा था. जैसे मैंने किसी को परेशान किया, मैंने किसी को थप्पड़ मारा या गलत बर्ताव किया. जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ.'

एक्ट्रेस ने दी चेतावनी

अंत में ऐश्वर्या शर्मा ने ये भी कहा कि मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं. एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं ये चीज साफ कर देती हूं कि मैंने अपनी लाइफ में किसी को परेशान नहीं किया है. लोग अपने ही फायदे के लिए झूठ फैलाते हैं और उन्हें अपने कर्मों का ख्याल रखना चाहिए. आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं लेकिन किसी को गलत कहने से पहले एक बार साचिए. मैं अपनी गरिमा के लिए खुद स्टैंड लूंगी.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement