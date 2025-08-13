YRF की कास्टिंग डायरेक्टर की अभिनव ने खोली पोल, 'स्पार्क की कमी' बताकर किया था रिजेक्ट

यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं. पहले एक्ट्रेस ईशा तलवार ने उनपर ऑडिशन के दौरान एक अजीब सी डिमांड रखने की बात कही थी, जो एक्ट्रेस को अच्छी नहीं लगी और ऑडिशन देने से मना कर दिया. वहीं अब एक्टर अभिनव शुक्ला ने शानू शर्मा के दिए एक 'मीन कमेंट' को याद करते हुए अपनी बात कही है.

अभिनव ने बताया कि शानू ने उनसे कहा था कि उनमें "स्पार्क" (चमक) की कमी है. इसके उलट जब वो संजय लीला भंसाली से मिले तो उन्होंने उनकी तारीफ की और अपनी फिल्म इंशाअल्लाह में काम देने का ऑफर दिया, जिसमें सलमान खान भी थे. हालांकि बाद में ये फिल्म बंद हो गई. अभिनव ने इसे 'बेइज्जती से प्रेरणा लेने' का परफेक्ट एग्जाम्पल बताया.

शानू शर्मा ने तोड़ा कॉन्फिडेंस?

अभिनव ने अपने इंस्टा हैंडल पर पूरी बाच बताई. उन्होंने लिखा, 'जब मेरी फिल्म ‘रोर’ रिलीज होने वाली थी, तब मुझे यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला. मैं वहां गया तो उन्होंने कहा,‘तुम दिखने में अच्छे हो, लेकिन तुम में स्पार्क नहीं है. तुम ऑडिशन दे सकते हो, लेकिन…’"

भंसाली ने की तारीफ

उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में आगे भंसाली का रिएक्शन बताया और लिखा,"कुछ साल बाद मैं संजय लीला भंसाली सर से उनकी आने वाली फिल्म ‘इंशाअल्लाह’ के लिए मिला. मुझे याद है, उन्होंने मेरी काफी तारीफ की और कहा- ‘तुमने अब तक इतना कम काम क्यों किया है? मैंने तुम्हारा ऑडिशन देखा है, तुम्हारे अंदर काफी टैलेंट है.’"

Advertisement

सलमान खान के साथ मिला मौका, लेकिन फिल्म बंद

अभिनव ने बताया कि वो सलमान खान और आलिया भट्ट के साथ इंशाअल्लाह में काम करने वाले थे. उनका कहना है, "कभी-कभी बेइज्जती आपको ऐसे लोगों से मिलाती है जो टैलेंट की कद्र करते हैं." लेकिन ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही बंद हो गई.

फिल्म Roar के बाद, अभिनव शुक्ला ने अक्सर 2 और लुका छुपी जैसी फिल्मों में काम किया. लेकिन उन्हें असली पहचान टीवी शोज से मिली, जैसे छोटी बहू, एक हजारों में मेरी बहना है, और दिया और बाती हम. वो रियलिटी शोज बिग बॉस 14 और खतरों के खिलाड़ी 11 में भी नजर आ चुके हैं. इन दिनों वो अपनी पत्नी रुबीना दिलैक के साथ वेब सीरीज पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं.

---- समाप्त ----