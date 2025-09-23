scorecardresearch
 

अनु मल‍िक ने मारा मेरे पापा का हक, अमाल का आरोप, बचाव में उतरे चाचा अबु मलिक

अमाल मलिक ने बिग बॉस के घर में रहते हुए अनु मलिक को लेकर कई बातें कही हैं. उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर पर कई आरोप लगाए हैं. अब भतीजे अमाल की बातों पर चाचा अबु मलिक का रिएक्शन सामने आया है.

अनु मलिक के खिलाफ अमाल के आरोपों पर बोले अबु मलिक (Photo: Instagram @anumalikmusic, @amaal_mallik)
सलमान खान के शो 'बिग बॉस' में सिंगर अमाल मलिक अपनी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे कर रहे हैं. वो अपनी फैमिली को लेकर कई सारी बातों का जिक्र करते हैं. अमाल ने घर में अपने चाचा अनु मलिक पर कई सारे चौंकाने वाले आरोप भी लगाए हैं. अब अनु मलिक पर लग रहे आरोपों पर म्यूजिक डायरेक्टर के भाई और अमाल के चाचा अबु मलिक ने रिएक्ट किया है.

अनु मलिक पर लग रहे आरोपों पर क्या बोले अबु मलिक?

स्क्रीन संग बातचीत में अबु मलिक ने अमाल के आरोपों पर कहा है कि अनु मलिक और उनके भाईयों के बीच कोई कड़वाहट नहीं है. उनका कहना है, 'अमाल बिग बॉस 19 में शानदार परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है कि वो शो का विजेता होगा. अपने रोने, लड़ने और इमोशनल होने के साथ, वो सही रास्ते पर है और शो जीत सकता है. अमाल बहुत सेंसेटिव है. लेकिन मीडिया में गंदी चादर धोना बहुत अच्छा नहीं लगता.'

'हर परिवार के अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन ये इस बात को कम नहीं करता कि हम एक साथ हैं और अगर कोई समस्या है तो हम एक-दूसरे के साथ खड़े होंगे. मुझे इस बात से चिढ़ हुई कि अपने बड़ों के साथ ऐसा करना गलत बात है. मुझे नहीं लगता कि वो किसी प्लान के तहत ये खुलासा कर रहा है. ये उसके अंदर का गुस्सा है जो सालों से दबा हुआ है.'

अबु मलिक ने आगे कहा, 'जिंदगी में हर कोई मार खाता है, लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं करते. पिछले कुछ महीनों में अमाल कुछ दर्दनाक हालातों से गुजरा है. हम अपने घर में बहुत सी बातें कहते हैं, ऐसा हर घर में होता है. इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाना ठीक नहीं है. ये पब्लिक डोमेन में एक बड़ा नाटक बन गया है. डब्बू का बेटा अब बार-बार एक अलग कहानी लेकर सामने आ रहा है, मुझे ये अजीब लगता है.'

चाचा अनु मलिक के लिए क्या बोले थे अमाल?

अमाल मलिक ने बिग बॉस के घर में अपने चाचा अनु मलिक पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनके भाई और सिंगर के पिता डब्बू मलिक के हाथ से कई म्यूजिक प्रोजेक्ट्स छीने हैं. साथ ही जो प्रोजेक्ट्स डब्बू मलिक को मिले, उसपर भी अनु मलिक ने अपना हक जमाने की कोशिश की. अमाल का ये भी आरोप है कि अनु मलिक ने सिंगर के परिवार को अकेला सड़क पर स्ट्रगल करने छोड़ा था जब मुंबई के जुहू में बाढ़ आई थी. हालांकि अमाल के इन सभी आरोपों पर अनु मलिक का कोई रिएक्शन नहीं आया है.

