'बिग बॉस' में खत्म हुआ अभिषेक बजाज का सफर? Ex कंटेस्टेंट ने जताई नाराजगी, मेकर्स पर भड़के

बिग बॉस में इस हफ्ते ऑडियंस को एक बड़ा झटका मिल सकता है. खबर है कि 'वीकेंड का वार' में इस बार डबल एविक्शन होगा, जिसमें एक्टर अभिषेक बजाज और भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी घर से बेघर होंगे. अभिषेक एक दमदार कंटेस्टेंट होने के बावजूद शो का हिस्सा नहीं होंगे, इस खबर से फैंस का दिल टूट चुका है. कई लोग मेकर्स के इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं.

बिग बॉस से बाहर हुए अभिषेक बजाज?

सोशल मीडिया पर कई फैन पेज इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस हफ्ते अभिषेक बजाज और नीलम गिरी का सफर शो से खत्म हो गया है. फैंस अभिषेक को टॉप 5 में गिन रहे थे, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक्टर फिनाले वीक तक जरूर पहुंच जाएंगे. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है.

कई लोगों ने मेकर्स को उनके इस फैसले पर घेरा है. इस सीजन का हिस्सा रह चुके आवेज दरबार ने हैरानी जताई. अब बिग बॉस सीजन 10 के फाइनलिस्ट रह चुके मनु पंजाबी का भी अभिषेक के एविक्शन पर रिएक्शन सामने आया है. वो इस बात से बेहद नाराज हैं कि आखिर क्यों अभिषेक को शो से बाहर किया गया, जबकि वो पहले दिन से घर में अपना जलवा बिखेर रहे थे.

मेकर्स पर फूटा मनु पंजाबी का गुस्सा

मनु ने अपने यूट्यूब चैनल पर हैरानी जताते हुए अभिषेक के लिए कहा कि एक शानदार खिलाड़ी, जो अपना सबकुछ झोंक देने वाला इंसान था, वो इस शो से प्यार कर बैठा था. अभिषेक को मालूम था कि उन्हें बाहर निकलर बेहद प्यार करने वाली ऑडियंस मिलेगी. इसलिए उन्होंने अपनी जी-जान लगा दी थी. वो लगे पड़े थे, किसी से भी लड़ रहे थे. वो जुनूनियत के साथ शो में लगे हुए थे, अपनी बातें रख रहे थे. लेकिन अब वो क्या बोलेंगे क्योंकि वो पहले दिन से ही मेकर्स की नजरों में नहीं थे.

मनु ने आगे बताया है कि रूल्स के मुताबिक, अगले हफ्ते 'टिकट टू फिनाले' का टास्क होना है. ऐसे में उनका मानना है कि अभिषेक अगर घर में मौजूद रहते, तो वो टास्क जीत जाते और मेकर्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे. मनु का कहना है कि अगर अभिषेक फिनाले में चला जाता, तो वो मेकर्स के लिए गले की हड्डी बन जाता.

अभिषेक के एविक्शन को लेकर मनु पंजाबी लगातार मेकर्स पर वार करते दिखाई दिए. उनके अलावा भोजपुरी एक्ट्रेस और बिग बॉस 10 की कंटेस्टेंट रहीं मोनालिसा ने भी कहा कि अभिषेक के बाहर होने से उनका दिल टूट गया है. हालांकि अभी अभिषेक के बाहर होने की खबर कितनी सच्ची है, ये वीकेंड का वार एपिसोड देखने के बाद मालूम हो ही जाएगा.

