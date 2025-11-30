scorecardresearch
 
'तू मेरा सुकून', 12 साल छोटी हीरोइन पर आया एक्टर का दिल? लिखी इमोशनल पोस्ट

'बिग बॉस 19' से अशनूर कौर बाहर आ गई हैं. उनसे मिलने के लिए अभिषेक बजाज एक्ट्रेस के घर पहुंचे. अपने रीयूनियन की कुछ तस्वीरें अभिषेक ने पोस्ट कीं. साथ ही एक इमोशनल नोट लिखा. अभिषेक ने अशनूर को उनका 'सुकून' बताया है.

अशनूर कौर से मिलने पहुंचे अभिषेक बजाज (Photo: Instagram @humarabajaj24)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' से अशनूर कौर बीती रात बाहर आ चुकी हैं. वो बात अलग है कि अशनूर कम वोट्स के आधार पर नहीं, बल्कि हाउस रूल तोड़ने की वजह से घर से एविक्ट हुई हैं. दरअसल, 'टिकट टू फिनाले' टास्क में अशनूर ने तान्या मित्तल को हिट किया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा. सलमान खान ने इस वायलेंस को बर्दाश्त नहीं किया और अशनूर को घर से बाहर का रास्ता दिखाया. 

अभिषेक ने किया अशनूर का स्वागत
अशनूर के बाहर आने के बाद सबसे पहला शख्स जो उनसे मिला, वो उनका घर के अंदर बना जिगरी दोस्त अभिषेक बजाज था. अशनूर के घर अभिषेक मिलने के लिए पहुंचे. इस दौरान की कुछ झलकियां अभिषेक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं. साथ ही अशनूर की जर्नी की सराहना करते हुए भी उन्होंने लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखी. 

'बिग बॉस 19' से एविक्शन के बाद अशनूर कौर के साथ अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. दोनों ही एक्ट्रेस के घर की बालकनी में खड़े नजर आ रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं. एक वीडियो में अभिषेक, अशनूर से कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वागत है. अशनूर इसपर रिप्लाई करती हैं कि काश, मैं एक हफ्ता और इस शो में बनी रहती. और ग्रैंड फिनाले देख पाती. इसपर अभिषेक कहते हैं, कोई बात नहीं. बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सारे थुड पे.

अभिषेक ने लिखी पोस्ट
अभिषेक ने पोस्ट में लिखा- घर में इतनी सारी चीजें होती थीं. एक कमरे में इतनी सारी वैम्पायर्स होती थीं. लेकिन तुम मेरी एनर्जी चार्जर बनीं. मेरा सुकून बनीं. तुम करेज के साथ आईं, अपनी डिग्निटी बनाए रखते हुए तुमने खेला और प्यार के साथ तुम बाहर आईं. अशनूर हम दोनों साथ खड़े रहे, वो भी हर स्थिति में, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं. आज तुम्हारा बाहर आना मुझे काफी पर्सनल लगा. जब-जब चांद तारों का जिक्र होगा, हमारा भी जिक्र होगा. रब राखा. 

बता दें कि अशनूर कौर जब घर से बाहर आईं तो वो सबसे पहले अपने पेट डॉग से मिलीं. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया. अशनूर ने ये भी लिखा कि एक मुश्किल हालात के बाद मैं अपनी शांति में वापस लौट चुकी हूं. 

---- समाप्त ----
