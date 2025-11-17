अभिषेक-आवेज ने खोली 'बिग बॉस' की पोल, मेकर्स पर उठाए सवाल, निकाला गुस्सा

'बिग बॉस 19' पहले हफ्ते से चर्चा में है. इन दिनों सोशल मीडिया यूजर्स बिग बॉस मेकर्स को बायस्ड और अनफेयर एविक्शन पर जमकर घेर रहे हैं. क्योंकि जितने भी मजबूत कंटेस्टेंट्स थे, वो शो से बाहर हो गए. हाल ही में मृदुल तिवारी को लाइव ऑडियंस के चलते एविक्ट कर दिया गया. अब इसे लेकर अभिषेक बजाज, अवेज दरबार और नगमा मिराजकर ने अपना व्यू शेयर किया है.

और पढ़ें

दरअसल 'बिग बॉस 19' से बाहर हुए कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज, अवेज दरबार और नगमा मिराजकर इंस्टाग्राम पर लाइव आए. यहां उन्होंने बताया कि कैसे मेकर्स ने तगड़े-तगड़े कंटेस्टेंट्स को बाहर निकालने की प्लानिंग की.

अवेज दरबार ने क्या कहा?

इस लाइव सेशन के दौरान आवेज दरबार ने बताया, 'जब सबसे पहले कुनिका को कम वोट मिले थे और वो बाहर होने वाली थीं तो मेकर्स ने एप रूम की स्पेशल पावर दे दी. ऐसे में उन्होंने खुद को बेघर होने से बचा लिया. दूसरी बार वो जब एलिमेशन में आईं तो मेकर्स ने 'नो एविक्शन' बोलकर मामला खत्म कर दिया. इसके बाद दशहरा, दीपावली के आसपास भी वो बाहर होने वाली थी लेकिन एविक्शन कैंसल किया गया.

इसके बाद अभिषेक और आवेज के बीच बातचीत हुई कि जब प्रणित मोरे को तबीयत खराब होने के कारण घर से बाहर किया गया तो सलमान ने ये कहकर एविक्शन कैंसिल कर दिया कि प्रणित के बाहर होने से कोई बेघर नहीं होगा. इस तरह सभी नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स सेफ हो गए. कैंसिल क्यों करना है? जिसको भेजना है, उसको भेजो. डबल एविक्शन कर दो उस टाइम पर. इस बात पर अभिषेक बोले, 'अरे हमें डबल कर दिया एविक्ट.'

Advertisement

विवादों में रहा बिग बॉस एविक्शन

तीनों के लाइव वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स के काफी कमेंट्स आ रहे हैं. जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने बिग बॉस मेकर्स की पोल खोल दी. गौरतलब है कि जो सबसे मजबूत कंटेस्टेंट माने जा रहे थे, वो एक के बाद एक सभी बाहर हो गए. जिनमें जीशान सिद्दीकी, अभिषेक बजाज, मृदुल तिवारी, नेहल चुडासमा और बसीर अली शामिल हैं.

---- समाप्त ----