राइज एंड फॉल के फाइनलिस्ट बने ये सेलेब्स, कौन जीतेगा अशनीर का शो, किसमें-कितना दम?

अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' अपने अंतिम पड़ाव पर है. शो का फिनाले वीक चालू है जिसमें अभी फिलहाल 6 कंटेस्टेंट्स पेंट हाउस में मौजूद हैं. अर्जुन बिजलानी, नयनदीप रक्षित, धनश्री, आकृति नेगी, आरुष भोला और अरबाज पटेल शो जीतने की रेस में हैं. ऐसे में फैंस के मन में यही सवाल होगा कि आखिर कौन ये शो जीत सकता है. तो चलिए, समझने की कोशिश करते हैं.

अशनीर ग्रोवर के शो में कौन मारेगा बाजी?

'राइज एंड फॉल' का गेम अभी तक फैंस को काफी पसंद आया है. शो में दो कंटेस्टेंट्स अरबाज पटेल और धनश्री ने अपना दमदार खेल दिखाया. वो ज्यादातर समय शो में बतौर रूलर्स बनकर रहे, वहीं आकृति नेगी और आरुष भोला को बेसमेंट में देखा गया. लेकिन नयनदीप और अर्जुन का गेम काफी बैलेंस रहा. दोनों पेंट हाउस और बेसमेंट में ईक्वल टाइम के लिए रहे.

हालांकि फैंस के फेवरेट अरबाज पटेल, अर्जुन बिजलानी और आरुष भोला रहे. क्योंकि इन तीनों ने शुरू से लेकर अंत तक अपना गेम खुद खेला है. वो किसी के सहारे नहीं खेले. तीनों ने अपने विचार खुद पब्लिक के सामने भी खुलकर रखे और बिना डरे अपना गेम खेला. वहीं नयनदीप, आकृति और धनश्री का गेम फीका नजर आया. धनश्री आमतौर पर अरबाज के साथ ही खेलती दिखाई दी, जिसपर कई लोगों ने सवाल भी उठाया.

हालांकि फाइनल की ट्रोफी का फैसला कंटेस्टेंट्स के गेम पर नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग पर निर्भर करेगा. सोशल मीडिया पर फैंस अपने फेवरेट को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं. यूट्यूबर आरुष भोला के पास शो जीतने का सुनहरा मौका है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर उनकी फैन फॉलोइंग का कोई जवाब नहीं है. बाकी पांच कंटेस्टेंट्स के मुकाबले, आरुष के फैंस काफी ज्यादा हैं. उनके बाद अर्जुन बिजलानी हैं, जिनके सबसे ज्यादा फैंस हैं.

कौन-कौन होगा टॉप 3 में शामिल?

'राइज एंड फॉल' का फिनाले 17 अक्टूबर के दिन देखा जा सकेगा. ऐसे में फाइनल से पहले कई सारी खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो शो के टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में अरबाज पटेल, अर्जुन बिजलानी और आरुष भोला की एंट्री हो चुकी है. उन्हें धनश्री, आकृति और नयनदीप से ज्यादा वोट मिले हैं.

कई रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि आरुष ही शो के विजेता बन गए हैं. उनके फैंस ने उन्हें जीत का ताज पहनने में मदद की है. वहीं सेकेंड रनरअप में अर्जुन बिजलानी हैं. हालांकि अब ऑफिशियली शो किसने जीता है, ये तो टेलीकास्ट के बाद ही पता चल पाएगा.

