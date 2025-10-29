scorecardresearch
 

अभिषेक बजाज की बदतमीजी पर भड़कीं 61 साल की कुनिका, कोर्ट में घसीटने की दी धमकी, कहा- ऐसा नचाऊंगी तुझे..

कुनिका सदानंद और अभिषेक बजाज के बीच विवाद बढ़ गया है. एक्ट्रेस ने अभिषेक को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी. वो अभिषेक के कमेंट से नाराज हैं. उन्होंने कुनिका को पिशाचिनी और दादी अम्मा कहकर बुलाया. इस विवाद ने बिग बॉस के घर का माहौल और भी तनावपूर्ण बना दिया है.

अभिषेक बजाज पर भड़कीं कुनिका सदानंद (Photo: Instagram @iam_kunickaasadanand)
रियलिटी शो बिग बॉस 19 में गेम रोमांचक हो गया है. 9 हफ्तों बाद सभी खिलाड़ियों के पत्ते खुलने लगे हैं. बीते एपिसोड में कुनिका सदानंद और अभिषेक बजाज के बीच फिर से लफड़ा हुआ. वीकेंड का वार में अभिषेक ने टास्क के दौरान कुनिका को पिशाचिनी का टैग दिया था. एक्टर की इस बात का कुनिका को बेहद बुरा लगा था. तभी से वो अभिषेक के खिलाफ बोल रही हैं. 

अभिषेक पर भड़कीं कुनिका
इस वीक अभिषेक और अशनूर कौर के घर में माइक हटाकर बात करने पर बवाल मचा. उनकी इस गलती की सजा पूरे घर को मिली है. उन्हें छोड़कर बाकी लोग नॉमिनेट हुए हैं और घर का राशन भी 50 फीसदी कट गया है. तबसे अभिषेक को लेकर कुनिका का गुस्सा और भड़क गया है. वो शो में अभिषेक और उनकी टीम को चिढ़ाती दिखीं. उनपर कमेंटबाजी करते हुए नजर आईं. लेकिन जब अभिषेक ने कुनिका को जवाब देने शुरू किया तो एक्ट्रेस चिढ़ गईं. उन्होंने कुनिका का दादी अम्मा और आंटी कहकर चिढ़ाया. 

अभिषेक को कोर्ट में घसीटेंगी कुनिका
मंगलवार के एपिसोड में उनका पंगा एक और स्टेप आगे बढ़ा. दोनों के बीच बहसबाजी हुई. जिसमें कुनिका ने अभिषेक को कोर्ट में खसीटने की धमकी दी. उन्होंने कहा- तू बाहर तो निकल. तुझे कोर्ट के चक्कर में नहीं डाला ना, सीनियर सिटीजन को परेशान करने के लिए, तू निकल तो सही बाहर बेटा, ऐसे नचाऊंगी ना....  अभिषेक ने गौरव और बाकी घरवालों को बताया कि कुनिका उन्हें धमका रही हैं. कोर्ट में ले जाने की बात कर रही हैं. ऐसे में घरवालों ने एक्टर को समझाया कि वो शांति से रहे और स्माइल करें.

दूसरी तरफ, कुनिका ने तान्या मित्तल संग बातचीत में कहा कि उन्होंने अभिषेक बजाज को बता दिया है कि घर से बाहर निकलने के बाद वो उन्हें कोर्ट में लेकर जाएंगी. कुनिका ने कहा- मैंने उसको (अभिषेक) बोला है बेटा तू बाहर तो निकल, तुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में आते ही नहीं डाला तो देखना. एक 61 साल की महिला के बारे में बकवास करने के लिए. देखना होगा कुनिका की इस धमकी पर सलमान खान कैसे रिएक्ट करते हैं. 

