पुनीत सुपरस्टार ने BSP सुप्रीमो मायावती को कहा था 'मम्मी', अब FIR हुई तो हाथ जोड़कर मांगी माफी

गाजियाबाद के यूट्यूबर और बिग बॉस कंटेस्टेंट पुनीत सुपरस्टार ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को अपनी मम्मी कहकर संबोधित किया था. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इस वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके बाद उन्होंने अब वीडियो जारी कर माफी मांगी है.

पुनीत सुपरस्टार पर क्यों हुई FIR? (Photo: Instagram/@puneetsuperr_star)
गाजियाबाद के यूट्यूबर और बिग बॉस कंटेस्टेंट रहे पुनीत सुपरस्टार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इसमें वह बसपा प्रमुख मायावती को अपनी मम्मी बता रहे हैं. अब इसी वीडियो के आधार पर उन पर गाजियाबाद में FIR दर्ज की गई. हालांकि बाद में पुनीत ने इस मामले में भूल स्‍वीकारते हुए माफी मांग ली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 
दरअसल, 20 अगस्त को गाजियाबाद में बसपा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित ने इस मामले में शिकायत दी थी. इसके आधार पर थाना शालीमार गार्डन में केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुनीत सुपरस्टार ने क्या कहा?
एफआईआर होने के बाद पुनीत सुपरस्टार ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर कहा, 'कल रात मैंने पूर्व सीएम मायावती जी के ऊपर एक वीडियो बनाया था. मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था. अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं. मैं भविष्य में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा.'

किस वीडियो पर हुई कार्रवाई?
दरअसल, मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पुनीत सुपरस्टार ने शेयर किया था. इसमें वह मायावती को 'मम्मी' कहकर संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा था, "मम्मी मेरे को आप बहुत याद आती हैं.. मैं आपको बहुत याद करता हूं." उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था. लेकिन बीएसपी के कार्यकर्ताओं को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने FIR दर्ज करा दी. 

कौन हैं पुनीत सुपरस्टार?
बता दें कि पुनीत सुपरस्टार का असली नाम प्रकाश कुमार है. सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके ऐसे वीडियो ज्यादा वायरल होते है, जिसमें वह कीचड़, नाली या गंदगी वाली जगह पर न सिर्फ खाना खाते हैं बल्कि वहां लेट भी जाते हैं. इसके अलावा दो साल पहले वह रिएलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में हिस्सा ले चुके हैं. हालांकि उनकी हरकतों की वजह से 24 घंटे बाद ही उन्हें घर से निकाल दिया गया था.

