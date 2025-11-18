scorecardresearch
 

Feedback

ऐड से मिला फेम, बॉलीवुड में हाथ लगा सिर्फ कैमियो, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में छाई ये हसीना

दुलकर सलमान की फिल्म कांथा में भाग्यश्री बोरसे की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीता है. साउथ सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाली भाग्यश्री ने तेलुगू फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. हिंदी सिनेमा में कम अवसर मिलने के बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है.

Advertisement
X
भाग्यश्री बोरसे की दुलकर सलमान संग केमिस्ट्री हिट (Photo: Instagram @bhagyashriiborse)
भाग्यश्री बोरसे की दुलकर सलमान संग केमिस्ट्री हिट (Photo: Instagram @bhagyashriiborse)

साउथ इंडस्ट्री के टॉप स्टार दुलकर सलमान की फिल्म कांथा की जबरदस्त चर्चा है. उनकी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीता है. दुलकर की हीरोइन भाग्यश्री बोरसे की भी चर्चा कम नहीं है. उन्होंने फिल्म में शाइन किया है. अपने करियर में एक से बड़े एक सुपरस्टार संग काम कर चुकीं भाग्यश्री को लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं. उनकी सादगी और खूबसूरती पर पब्लिक मर मिट रही है. हिंदी ऑडियंस के बीच भाग्यश्री भले ही अनजाना नाम होंगी, लेकिन साउथ ऑडियंस उनके काम से वाकिफ है. जानते हैं भाग्यश्री के बारे में...

कौन हैं भाग्यश्री बोरसे?

26 साल की ये एक्ट्रेस साउथ इंडियन मूवीज की जानी मानी अदाकारा हैं. भाग्यश्री का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था. मॉडलिंग में अपना करियर बनाने से पहले उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की. 18 साल की उम्र से वो शोबिज में काम कर रही हैं. वो कैडबरी चॉकलेट के ऐड में दिखीं. इस कमर्शियल ने भाग्यश्री को शुरुआती करियर में पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dulquer Salmaan (@dqsalmaan)

बॉलीवुड में नहीं मिली पहचान, साउथ सिनेमा में छाईं

भाग्यश्री ने यारियां 2 से इंडस्ट्री में कैमियो किया था. इसके बाद वो कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन में दिखीं. लेकिन कम स्क्रीन स्पेस की वजह से हिंदी ऑडियंस के बीच उन्हें खास लाइमलाइट नहीं मिली. 2024 में एक्ट्रेस की किस्मत चमकी. तेलुगू फिल्म मिस्टर बच्चन में उन्होंने रवि तेजा संग साउथ डेब्यू किया. उनका काम लोगों को पसंद आया. भाग्यश्री ने बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवॉर्ड अपने नाम किया. इसके बाद वो विजय देवरकोंडा की मूवी किंगडम में नजर आईं. दोनों के रोमांटिक सीन्स की खूब चर्चा रही. अब भाग्यश्री साउथ के टॉप एक्टर दुलकर सलमान संग फिल्म कांथा में दिख रही हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म Andhra King Taluka है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर भाग्यश्री के पोस्ट की काफी चर्चा रहती है. वो इंस्टा पर एक्टिव रहती हैं. रियल लाइफ में भाग्यश्री फैशनेबल हैं. उनकी किलर स्माइल पर फैंस अपना दिल हारते हैं. कांथा की सक्सेस के बाद फैंस को अपनी चहेती एक्ट्रेस के नए प्रोजेक्ट का इंतजार है. आपको कैसा लगा भाग्यश्री का काम?

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement