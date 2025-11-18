ऐड से मिला फेम, बॉलीवुड में हाथ लगा सिर्फ कैमियो, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में छाई ये हसीना

साउथ इंडस्ट्री के टॉप स्टार दुलकर सलमान की फिल्म कांथा की जबरदस्त चर्चा है. उनकी एक्टिंग ने लोगों का दिल जीता है. दुलकर की हीरोइन भाग्यश्री बोरसे की भी चर्चा कम नहीं है. उन्होंने फिल्म में शाइन किया है. अपने करियर में एक से बड़े एक सुपरस्टार संग काम कर चुकीं भाग्यश्री को लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं. उनकी सादगी और खूबसूरती पर पब्लिक मर मिट रही है. हिंदी ऑडियंस के बीच भाग्यश्री भले ही अनजाना नाम होंगी, लेकिन साउथ ऑडियंस उनके काम से वाकिफ है. जानते हैं भाग्यश्री के बारे में...

कौन हैं भाग्यश्री बोरसे?

26 साल की ये एक्ट्रेस साउथ इंडियन मूवीज की जानी मानी अदाकारा हैं. भाग्यश्री का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था. मॉडलिंग में अपना करियर बनाने से पहले उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की. 18 साल की उम्र से वो शोबिज में काम कर रही हैं. वो कैडबरी चॉकलेट के ऐड में दिखीं. इस कमर्शियल ने भाग्यश्री को शुरुआती करियर में पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा.

बॉलीवुड में नहीं मिली पहचान, साउथ सिनेमा में छाईं

भाग्यश्री ने यारियां 2 से इंडस्ट्री में कैमियो किया था. इसके बाद वो कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन में दिखीं. लेकिन कम स्क्रीन स्पेस की वजह से हिंदी ऑडियंस के बीच उन्हें खास लाइमलाइट नहीं मिली. 2024 में एक्ट्रेस की किस्मत चमकी. तेलुगू फिल्म मिस्टर बच्चन में उन्होंने रवि तेजा संग साउथ डेब्यू किया. उनका काम लोगों को पसंद आया. भाग्यश्री ने बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवॉर्ड अपने नाम किया. इसके बाद वो विजय देवरकोंडा की मूवी किंगडम में नजर आईं. दोनों के रोमांटिक सीन्स की खूब चर्चा रही. अब भाग्यश्री साउथ के टॉप एक्टर दुलकर सलमान संग फिल्म कांथा में दिख रही हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म Andhra King Taluka है.

सोशल मीडिया पर भाग्यश्री के पोस्ट की काफी चर्चा रहती है. वो इंस्टा पर एक्टिव रहती हैं. रियल लाइफ में भाग्यश्री फैशनेबल हैं. उनकी किलर स्माइल पर फैंस अपना दिल हारते हैं. कांथा की सक्सेस के बाद फैंस को अपनी चहेती एक्ट्रेस के नए प्रोजेक्ट का इंतजार है. आपको कैसा लगा भाग्यश्री का काम?

