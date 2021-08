The Empire वेब सीरीज को लेकर विवाद, ट्रेंड हुआ #UninstallHotstar

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एप हॉटस्टार, वेब शो The Empire की रिलीज के साथ ही विवादों में आ गया है. ट्विटर पर #UninstallHotstar ट्रेंड कर रहा है. सीरीज एलेक्स रदरफोर्ड के "एम्पायर ऑफ द मोगुल: रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ" उपन्यास पर आधारित बताई जा रही है. ये शो मुगल साम्राज्य के पहले शासक बाबर पर आधारित है. फैंस इस शो को लेकर आलोचना कर रहे हैं.



इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 के तहत अधिकारियों को इस सीरीज को लेकर शिकायत मिली थी कि सीरीज बाबर का महिमामंडन करती है. लेकिन अधिकारियों ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि सीरीज बाबर का महिमामंडन नहीं कर रही है. हॉटस्टार ने दावा किया है कि वेब सीरीज में कुछ भी विवादित नहीं है.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड #UninstallHotstar

वहीं सोशल मीडिया पर लोग हॉटस्टार को अनइंस्टॉल करते हुए के स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- भारत को नष्ट करने और लूटने वाले, हिंदुओं को मारने वाले, असहिष्णु जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करने वाले आक्रमणकारियों को 2021 में महिमामंडित किया जा रहा है? क्या हम यही कर रहे हैं? आप निर्माताओं, लेखकों, अभिनेताओं को शर्म आनी चाहिए.



वहीं एक यूजर ने लिखा- हॉटस्टार ने बाबर पर अपनी वेब सीरीज के खिलाफ शिकायतों को खारिज कर दिया है. दावा किया कि वे इस्लामी आक्रमणकारी का महिमामंडन नहीं कर रहे हैं. मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, क्या आपने ?? इसी तरह के कई ट्वीट्स किए जा रहे हैं.



बता दें कि शो को निखिल आडवाणी ने प्रोड्यूस किया है. शो में शबाना आजमी, डिनो मोरिया, दृष्टि धामी, कुणाल कपूर, आदित्य सील, राहुल देव जैसे स्टार्स हैं.