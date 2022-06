Vikram Box Office: 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने को तैयार, बनी कमल हासन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

फेमस एक्टर कमल हासन की नई फिल्‍म विक्रम ने दर्शकों का दिल बखूबी जीता है. बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही ये फिल्म एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है. इस फिल्‍म में विजय सेतुपति, फहद फासिल और विजय सेतुपति लीड रोल में हैं. पिछले वीकेंड के खत्म होने तक यह मूवी तमिलनाडु में सबसे ज्‍यादा कमाई करने वाली फिल्‍म बनकर उभरी है.

कमाई के मामले में विक्रम ने टॉप पर काबिज एसएस राजामौली की बाहुबली 2 द कनक्‍लूजन को भी पीछे छोड़ दिया है. लोकेश कानागराज के डायरेक्शन में बनी फिल्‍म ने वर्ल्‍डवाइड 350 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और यह धीरे-धीरे 400 करोड़ रुपए के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है.

400 करोड़ पहुंचने वाली कमल हासन के करियर की पहली फिल्म

कमल हासन कितने पॉपुलर स्टार है ये तो किसी से छुपा नहीं है. एक्टर अपनी एक्टिंग से नॉर्थ हो या साउथ हर तरफ गर्दा मचा देते हैं. विक्रम फिल्‍म से कमल हासन फिर से फैन्स के बीच जमकर बैठ गए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो दावा किया गया है कि विक्रम फिल्‍म तमिलनाडु में बाहुबली 2 के कलेक्‍शन को पीछे छोड़ देगी. हालांकि पूरी तरह से तय तो ये सोमवार के कलेक्शन से ही होगा.

ट्रेड एनालिस्ट श्रीधर पिल्‍लई ने ट्विटर पर लिखा कि विक्रम ने बाहुबली 2 के तमिलनाडु में लाइफटाइम कलेक्‍शन को पीछे छोड़ दिया है. आपको पता ही होगा कि एसएस राजामौली निर्देशित फिल्‍म ने पांच साल से ज्‍यादा समय तक रिकॉर्ड अपने नाम रखा था.

साउथ एक्टर Ajith Kumar का यूरोप टूर, मोटरबाइक पर घूमते हुए फोटोज वायरल



ट्रेड एनालिस्‍ट त्रिनाथ की मानें तो विक्रम ने वर्ल्‍ड वाइड 350 करोड़ रुपए कमा चुकी है. जल्दी ही 400 करोड़ रुपए के क्लब में ये फिल्म शामिल हो जाएगी. त्रिनाथ ने कहा, 'विक्रम को दर्शकों का काफी प्‍यार मिल रहा है. इस फिल्म ने 350 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और जल्‍द ही वो 400 करोड़ रुपए के आंकड़ें को पार करेगी. यह कमल हासन के करियर की सबसे बड़ी ब्‍लॉकबस्‍टर फिल्‍म है.'

It can be confirmed that #Vikram has broken all existing box-office records in #TamilNadu as it grosses ₹155Cr (share ₹80Cr approx) in 17 days & crosses the 5-year old record of #Baahubali2 (₹152Cr)! 👍🔥✔️#VikramAllTimeRecord #KamalHaasan pic.twitter.com/izAiFxemJK