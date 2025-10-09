scorecardresearch
 

वरिंदर सिंह घुमन की आखिरी पोस्ट वायरल, टूटे दिल के साथ लिखी थी ये बात

फिटनेस फ्रीक और पंजाबी एक्टर वरिंदर सिंग घुमन का हार्ट अटैक से निधन हो गया है. बॉडी-बिल्डर की आखिरी पोस्ट भी वायरल हो रही है जो उन्होंने राजवीर जवंदा के लिए लिखी थी. राजवीर भी इस दुनिया में नहीं रहे. उन्होंने 8 अक्टूबर को दम तोड़ा.

वरिंदर सिंह घुमन की आखिरी पोस्ट वायरल (Photo: Instagram @veervarindersinghghuman)
पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. वरिंदर की हार्ट अटैक से मौत हो गई है. कहा जा रहा है कि वो बाइसेप्स इंजरी का माइनर ऑपरेशन करवाने के लिए अमृतसर के अस्पताल में एडमिट हुए थे. वो अकेले ही ऑपरेशन करवाने के लिए घर से निकले थे. क्योंकि ये माइनर ऑपरेशन था, इसलिए उनको आज ही वापस आना था, लेकिन अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और उनकी मौत हो गई.

वरिंदर के जाने से हर कोई सदमे में है. फैन्स, वरिंदर से काफी इंस्पायर्ड रहते थे. जिस तरह की फिटनेस वरिंदर की थी वो देखने लायक थी. पर अब वरिंदर हमारे बीच नहीं रहे. वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं. 

वायरल हो रही वरिंदर की आखिरी पोस्ट
8 अक्टूबर का दिन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए दुखद रहा. पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का 35 साल की उम्र में निधन हो गया. दरअसल, राजवीर पंजाब के मोहाली के अस्पताल में भर्ती थे. राजवीर का शिमला में बाइक से काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्होंने 11वें दिन दम तोड़ दिया. उनका मल्टिपल ऑर्गन फेलियर हो गया था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Varinder Singh Ghuman (@veervarindersinghghuman)

वरिंदर ने दुख जताते हुए राजवीर के लिए पोस्ट लिखी थी. वरिंदर ने टूटे हुए दिल के साथ लिखा था- RIP भाई. पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री नू बहुत वड्डा घाटा हुआ. वाहेगुरु परिवार नू बल बख्शे. इसी के साथ उन्होंने दिल टूटने वाली इमोजी भी बनाई थी. राजवीर की फोटो भी शेयर की थी. 

ठीक एक दिन बाद वरिंदर सिंह घुमन ने दम तोड़ दिया. किसी को नहीं पता था कि इस तरह राजवीर के जाने के एक दिन बाद ही वरिंदर भी दम तोड़ देंगे. 

एक्टिंग के शौकीन थे वरिंदर
मालूम हो कि वरिंदर फिटनेस के अलावा एक्टिंग में भी दिलचस्पी रखते थे. सोशल मीडिया पर इनके एक मिलियन फॉलोअर्स थे. सलमान खान के साथ वरिंदर फिल्म 'टाइगर 3' में नजर आए थे. उनकी बॉडी-बिल्डिंग की हर किसी ने तारीफ की थी. जिस तरह की फिजीक वरिंदर ने बनाई थी, उसे देखकर सलमान के फैन्स दीवाने हो गए थे. 'टाइगर 3' फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी.

वरिंदर 'मिस्टर इंडिया 2009' में रह चुके थे. सिर्फ इतना ही नहीं, वरिंदर 'मिस्टर एशिया चैंपियनशिप' में सेकेंड पोजीशन पर रहे थे. इन्हें 'द हीमैन ऑफ इंडिया' कहा जाता था. पर वरिंदर को एक्टिंग का भी बहुत शौक था.

