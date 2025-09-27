scorecardresearch
 

एक मूवी के 200 करोड़ फीस लेने वाले पहले एक्टर हैं थलपति विजय, जापान-यूरोप तक फैन फॉलोइंग

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय ने अपने फिल्मी करियर के पीक पर एक्टिंग से दूर जाने का फैसला कर लिया है. विजय अब पॉलिटिक्स की दुनिया में अपना कदम रख चुके हैं.

सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं विजय (Photo: X/@actorvijay)
तमिलनाडु के करूर में साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय की रैली में शनिवार शाम भगदड़ मच गई. इसमें करीब 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. वहीं थलपति विजय के करियर की आखिरी फिल्म 'जन नायकन'  को लेकर भी सुर्खियों में है, जो अगले साल रिलीज होगी.

बता दें कि ये फैसला उन्होंने ऐसे वक्त लिया है, जब पिछले कुछ सालों से उनकी फिल्में एक के बाद एक सुपरहिट हुई हैं. ये ही नहीं वो इकलौते ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन से लेकर रजनीकांत तक को सबसे ज्यादा फीस लेने के मामले में पीछे छोड़ दिया.

कितने रुपये फीस वसूलते हैं विजय?
पिछले साल 2024 में एक्टर विजय की फिल्म GOAT (The Greatest of All Time) का घरेलू वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 455 करोड़ रुपये रहा था. इस फिल्म के लिए एक्टर विजय को करीब 200 करोड़ रुपये की फीस दी गई थी. इस बात का खुलासा खुद फिल्म की प्रोड्यूसर ने किया था.

गलाटा को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म मेकर अर्चना कल्पथी ने खुलासा किया था कि थलपति विजय को फिल्म GOAT के लिए 200 करोड़ रुपये की फीस दी गई थी. इसी के साथ थलपति विजय ने भारत में शाहरुख, सलमान, आमिर,  प्रभास, अल्लू अर्जुन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा फीस लेने वाले पहले एक्टर बने.

क्या दी गई इतनी ज्यादा फीस?
फिल्ममेकर अर्चना कल्पथी ने इतनी ज्यादा फीस देने के बारे में बताते हुए कहा, 'ये फीस एक्टर की पिछली फिल्मों की बॉक्स ऑफिस  परफॉर्मेंस को देखते हुए दी गई. पिछले कुछ सालों में एक्टर की  मार्केट वैल्यू  में इजाफा हुआ है. इसके अलावा फिल्म GOAT से पहले रिलीज हुई 'लियो' ने भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. ऐसा करने वाली थलपति विजय की ये लगातार 7वीं फिल्म थी.'

अपनी आखिरी फिल्म के लिए कितनी फीस?
वहीं मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की माने तो थलपति विजय अगली और आखिरी फिल्म 'जन नायकन' के लिए करीब 275 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं. ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा दी जाने वाली फीस है. इसके अलावा एक्टर की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है कि तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे भारत समेत जापान-यूरोप तक उनकी फिल्मों का काफी देखा जाता है.

बताया जा रहा है कि एक्टर विजय की ये फिल्म 'जन नायकन' थिएटर में मकर संक्रांति और पोंगल से ठीक पहले 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके बाद माना जा रहा है कि वो  2026 में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे.

लेटेस्ट

