Sudheer Varma Suicide: तुनिशा के बाद इस यंग एक्टर ने किया सुसाइड! शोक में डूबी इंडस्ट्री

साउथ इंडस्ट्री से शॉकिंग खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के यंग एक्टर सुधीर वर्मा ने सुसाइड कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को एक्टर ने सुसाइड कर लिया. उन्होंने निजी कारणों के चलते ये कदम उठाया.

पुलिस के मुताबिक, 10 जनवरी को एक्टर सुधीर वर्मा ने वारंगल में किसी तरह का जहरीला पदार्थ खा लिया था. इसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और वो अपने रिश्तेदार के पास उनके हैदराबाद वाले घर चले गए थे. रिश्तेदार को उन्होंने अपने जहरीला पदार्थ लेने की बात बताई, जिसके बाद उन्हें ओसमानिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

21 जनवरी को सुधीर को विशाखापटनम के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. इलाज के दौरान सोमवार, 23 जनवरी को उनकी मौत हो गई. सुधीर वर्मा के पार्थिव शरीर को जांच के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया है.

सुधीर के दोस्तों ने किया ट्वीट

सुधीर वर्मा के दोस्त और को-स्टार सुधाकर कोमाकूल ने अपने एक ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है. सुधाकर ने सुधीर वर्मा की मौत की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया. वो लिखते हैं, 'इतना प्यारा और अच्छा इंसान... आपके साथ काम करके अच्छा लगा. यकीन नहीं हो रहा कि अब आप इस दुनिया में नहीं हैं. ओम शांति.' सुधाकर के अलावा एक्ट्रेस चांदनी चौधरी ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'सुधीर तुम्हारे जाने से मेरा दिल टूट गया है. आप एक बेहतरीन को-एक्टर और बढ़िया दोस्त थे. हम आपको मिस करेंगे.'

Extremely devastated and heartbroken over your loss Sudheer. You have been an exceptional coactor and an amazing friend. We are going to miss you! RIP my friend. pic.twitter.com/oW9cvLD0CR