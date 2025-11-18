PAK रैपर तल्हा अंजुम ने लहराया भारतीय तिरंगा, फिर हेटर्स को दिया करारा जवाब

पाकिस्तान के रैपर तल्हा अंजुम ने अपने हालिया कॉन्सर्ट में भारतीय तिरंगा लहराकर हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. तल्हा ने तिरंगे को कंधे पर लपेटकर परफॉर्मेंस भी दी. भारत के लिए रैपर का प्यार देख पाकिस्तानी आवाम को मिर्ची लग गई है. कई पाक यूजर्स तल्हा को खरी-खोटी सुना रहे हैं. मगर नफरत फैलाने वालों को करारा जवाब देकर तल्हा ने उनकी बोलती बंद कर दी है.
तल्हा अंजुम ने लहराया तिरंगा
पाकिस्तानी रैपर तल्हा अंजुम का हाल ही में नेपाल में एक कॉन्सर्ट हुआ. कॉन्सर्ट के बीच अचानक तल्हा भारतीय तिरंगे को लहराते दिखे. उन्होंने फिर तिरंगे को अपने कंधों पर लपेटकर आगे की परफॉर्मेंस दी. तल्हा ने काफी प्राइड के साथ इंडियन प्लैग को कैरी किया. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. भारत के लिए प्यार और इज्जत दिखाने पर फैंस उनके इस जेस्चर की सराहना कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच एकता और भाईचारे का पैगाम फैलाने पर उन्हें फैंस से तारीफ भी मिल रही है.
वहीं भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन के बीच तल्हा के इस एक्ट से कई पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है. पाकिस्तान के कई यूजर्स तल्हा की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स समेत तमाम आर्टिस्ट्स को बैन कर दिया. ऐसे में तल्हा के शान से भारतीय तिरंगा लहराने पर कई पाकिस्तानियों ने ऐतराज जताया.
यहां देखें रैपर तल्हा अंजुम का वायरल वीडियो
हेटर्स को तल्हा ने दिया जवाब
तल्हा को अपने ही देश के लोगों से नफरत मिल रही है. ट्रोलिंग को देखते हुए तल्हा ने हेटर्स को जवाब दिया है. रैपर ने X पर पोस्ट शेयर कर लिखा- मेरे दिल में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है. मेरी कला की कोई सीमा नहीं है. अगर भारत का झंडा लहराने से कंट्रोवर्सी होती है, तो होने दो...मैं दोबारा ये करूंगा. मैं कभी भी मीडिया, सरकार और उनके प्रोपेगेंडा की परवाह नहीं करूंगा. उर्दू रैप हमेशा सीमाहीन रहा है और आगे भी रहेगा.
कौन हैं तल्हा अंजुम?
रैपर तल्हा अंजुम के वायरल वीडियो देखने के बाद लोग उन्हें सर्च करने लगे हैं. 30 साल के तल्हा अंजुम कराची के रहने वाले हैं. वो पाकिस्तान के टॉप रैपर और सॉन्गराइटर में गिने जाते हैं. उनके गाने फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. तल्हा सिंगिंग के साथ एक्टिंग डेब्यू भी कर चुके हैं. साल 2024 में वो शॉर्ट फिल्म 'कटार कराची' में दिख चुके हैं.