राजामौली के 'हनुमान' बयान ने मचाई हलचल, धार्मिक भावनाएं हुईं आहत, शिकायत दर्ज

फिल्म मेकर एस एस राजामौली ने वाराणसी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में भगवान हनुमान को लेकर ऐसा बयान दिया, जिससे धार्मिक समुदाय आहत हो गए. उनकी इस टिप्पणी पर वानर सेना और गौ रक्षक के अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि राजामौली ने हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया है.

राजामौली के खिलाफ शिकायत दर्ज (Photo: ITG)
फिल्म मेकर एस एस राजामौली की फिल्म वाराणसी की एक झलक ने लोगों को दिवाना बना दिया. लेकिन इसी इवेंट के दौरान उन्होंने भगवान हनुमान पर कुछ ऐसी बातें कह दी जिनपर बवाल मच गया. उनकी उन्हीं बातों को लेकर अब शिकायत दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में कहा गया है कि राजामौली ने हिंदू धर्म और देवी-देवताओं का अपमान किया है.    

राजामौली के खिलाफ शिकायत

'वाराणसी' फिल्म के ट्रेलर लॉन्च ग्लोब ट्रॉटर इवेंट के दौरानॉ तकनीकी खराबी देखने को मिली. बार-बार जब ऐसा हुआ तो राजामौली ने असुविधा के लिए खेद जताया. फिर जनता से बातचीत करते हुए डायरेक्टर ने बताया कि कैसे उनके पिता और पत्नी भगवान हनुमान को मानते हैं. लेकिन उन्हें भगवान में यकीन नहीं है. उन्होंने कहा- मैं भगवान को नहीं मानता. मेरे पिता ने मुझे कहा था कि भगवान हनुमान मुझे गाइड करेंगे. लेकिन जैसे ही ये तकनीकी खराबी मैंने देखी, मुझे गुस्सा आ गया. क्या हनुमान जी इस तरह से मेरी मदद कर रहे हैं? 

भगवान में नहीं मानते राजामौली

ये बोलते हुए राजामौली थोड़ा इमोशनल भी हो गए. उन्होंने थोड़ा रुककर फिर कहा कि- मेरी पत्नी भगवान हनुमान की भक्त है. वो दोस्त की तरह उनसे बात करती है. कभी कभी मैं उसपर भी गुस्सा हो जाता हूं. बाद में राजामौली ने फिर से फिल्म की झलक को प्ले करने की कोशिश की. तब वो बोले- यकीनन हम लोग ट्रेलर को फिर से देखना चाहते हैं. मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं. पापा, अगर आपके हनुमान मुझे एक बार बचा लें. या फिर देखते हैं क्या मेरी पत्नी के हनुमान मेरी मदद करते हैं. जब मेरे पिता ने हनुमान के बारे में बात की और सक्सेस के लिए उनके आशीर्वाद पर भरोसा करने की सलाह दी, तो मैं बहुत गुस्सा हो गया था.

धार्मिक भावनाओं को किया आहत

उनकी इन बातों से वानर सेना और गौ रक्षत के प्रेसीडेंट ने आहत होकर एक चिट्ठी लिखी. उन्होंने शिकायत में लिखा कि राजामौली ने जानबूझकर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया है. कार्यक्रम में, उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं के आराध्य देवता भगवान हनुमान के खिलाफ अपमानजनक और घृणित टिप्पणी की, और जनता, मीडिया और फिल्मी हस्तियों के सामने अपमानजनक शब्दों में कहा, "क्या वह भगवान भी हैं?" ऐसी टिप्पणियां धर्मों के बीच नफरत भड़काने के इरादे से की गई थीं.

इसके अलावा, ऐसा लगता है कि वह अपनी फिल्म के लिए मुफ्त प्रचार पाने और अधिक लाभ कमाने के लिए इन नफरत भरे वीडियो का दुरुपयोग कर रहे हैं. इसलिए अनुरोध है कि ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जो अपने निजी लाभ के लिए सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि भविष्य में ऐसी नफरत भरी टिप्पणियां न की जाएं.



