Shocking! Snowdrop एक्ट्रेस Kim Mi Soo का 31 साल की उम्र में निधन, सदमे में परिवार

कोरियन ड्रामा स्नोड्रॉप में सपोर्टिंग रोल में दिखीं एक्ट्रेस किम मी शू को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है. 31 साल की उम्र में किम मी शू का निधन हो गया है. वो अब हमारे बीच नहीं रहीं. एक्ट्रेस के निधन की खबर सामने आने के बाद से फैंस शॉक्ड हैं.

किम मी शू के निधन से सदमे में फैंस

5 जनवरी को एक्ट्रेस ने अंतिम सांस ली. किम मी शू के मौत की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है. Taeneung Sungsim Funeral Home में किम मी शू का अंतिम संस्कार होगा. एक्ट्रेस के निधन ने उनके परिवार को बुरी तरह तोड़ दिया है.

किम मी शू के आकस्मिक निधन से परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. एक्ट्रेस की एजेंसी Landscape Entertainment ने उनकी मौत को कंफर्म किया है. बयान में लिखा है कि हम बेहद दुखद और दिल तोड़ने वाली खबर दे रहे हैं. किम मी शू का अचानक 5 जनवरी को निधन हो गया. एक्ट्रेस का परिवार अचानक आई इस दुखद खबर को जानने के बाद टूट गया है.

She's one of my fave characters from Snowdrop..😭

Rest in Peace, Actress Kim Mi Soo.💔🕊 You will always have a special place in our hearts. pic.twitter.com/BpSrgqmWVq — pau_blinkue (@pau_blinkue) January 5, 2022

one of jeong min's powerful lines.. rest in peace kim mi soo :(( pic.twitter.com/MPShIeETcs — 🍃 (@jennieski) January 5, 2022

No.... This news break my heart.

Rest In Peace Kim Mi Soo#KimMisoo pic.twitter.com/Wb0iceAKJr — DyonBosch (@DyonBosch) January 5, 2022

Room 207 will never be the same without Kim Mi Soo (Yeo Jeongmin).

One of Jeong min's powerful lines. Rest in peace unnie! 🙏🤍 pic.twitter.com/OOTVgEwT2P — rodgeee_ (@rogelyn_jarlega) January 5, 2022

प्राइवेसी चाहता है एक्ट्रेस का परिवार

''हम किसी भी तरह की अटकलें और अफवाहों से बचने की अपील करते हैं. ताकि सदमे में विलीन परिवार शांति से मृतक को याद कर सके. परिवार चाहता है कि एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार प्राइवेट रखा जाए. किम मी शू की आत्मा को शांति मिलने की दुआ करें. मृतक के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं.''

किम मी शू को स्नोड्रॉप से मिला प्यार

किम मी शू ने सीरीज स्नोड्रॉप में Yeo Jung Min का रोल प्ले किया था. एक्ट्रेस के रोल को काफी पसंद किया गया. ये सीरीज अभी भी ऑनएयर है. किम मी शू ने कई ड्रामा शोज में काम किया था. जिनमें हेलबाउंड, हाय बाय मामा, द स्कूल नर्स फाइल्स, Yumi’s Cells शामिल हैं.