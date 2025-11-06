scorecardresearch
 

नाना बने दलेर मेहंदी, शादी के 12 साल बाद बेटी ने नन्ही परी को दिया जन्म

पंजाबी संगीत के दिग्गज दलेर मेहंदी और हंस राज हंस का घर नन्ही परी की किलकारियों से गूंज उठा है. दलेर मेहंदी और हंस राज हंस दोनों नन्ही परी पर प्यार लुटाते दिखे.

हंस राज हंस के घर हुई है दलेर मेहंदी की बेटी की शादी (Photo: Instagram/ Daler Mehndi)
दलेर मेहंदी और हंस राज हंस पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दो बड़े और मशहूर सिंगर हैं. उनकी गायकी ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है और उनकी पहचान मंच से कहीं आगे तक है. इस समय दोनों दिग्गज इसलिए चर्चा में हैं, क्योंकि इनके घर नन्ही परी आई है. दलेर मेहंदी नाना और हंस राज हंस दादा बन गए हैं. 

नवराज हंस-अजीत कौर बने पेरेंट 
4 नवंबर 2025 को नवराज हंस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक खूबसूरत फोटो शेयर की. फोटो में उनके पिता हंस राज हंस और उनके ससुर दलेर मेहंदी, अपनी नन्ही परी पर प्यार बरसा रहे थे. नवराज हंस और अजीत कौर ने शादी के 12 साल बाद अपनी पहली बेटी का स्वागत किया है. तस्वीर में हंस राज हंस अपनी पोती के छोटे-छोटे हाथ थामे हुए नजर आए. वहीं दलेर मेहंदी उसके पास बैठे दिखे. 

प्यारी सी फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि दादू x नानू कोलैब. OG ब्लेसिंग.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Navraj Hans (@navraj_hans)

अगस्त 2025 में हुई थी बेटी का जन्म
नवराज और अजीत ने दादा और नानाजी के साथ बेटी की तस्वीरें हाल ही में शेयर की हैं, लेकिन उनकी बेटी का जन्म अगस्त 2025 में हुआ था. 28 अगस्त को नवराज ने अस्पताल से एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें वो अपनी बेटी को बाहों में लिए हुए थे. उन्होंने लिखा था- मैं पापा बन गया. हमारे परिवार में स्वागत है मेरी प्यारी बेटी का. शुक्रिया अजीत मेहंदी इस खूबसूरत तोहफे के लिए. नवराज और अजीत अपनी बेटी का नाम रेशम नवराज हंस रखा है. 

कपल के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, तो नवराज हंस, गायक और राजनेता हंस राज हंस के बेटे हैं. वो जाने-माने पंजाबी सिंगर और परफॉर्मर हैं. उन्होंने ‘वड्डी शराबन’, ‘मिले सुर’, ‘छोटे-छोटे पैग’, ‘मुंडियां’, ‘जट्ट जगुआर’, ‘दिल मेल्ट करदा’ जैसे हिट गाने गाए हैं वहीं, अजीत कौर मेहंदी, दलैर मेहंदी की बेटी हैं. वो बाकी सेलिब्रिटी बच्चों की तरह ज्यादा पब्लिक में नहीं दिखती हैं. उनके इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक, वो एक स्क्रीनराइटर हैं. 

नवराज और अजीत की शादी नवंबर 2013 में हुई थी. शादी के 12 साल बाद अब को बेटी का पेरेंट बनने की खुशियां मिली हैं. 

