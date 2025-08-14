Film Wrap: 7 महीने की प्रेग्नेंट एक्ट्रेस हुई परेशान, 'मेरी एक किडनी आपके नाम', प्रेमानंद महाराज से बोले राज कुंद्रा

पूरे दिन का फिल्मी मसाला लेकर हम वापस आ चुके हैं. हर दिन की तरह बुधवार का दिन भी बेहद रोमांचक रहा है. एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई खबरें सामने आईं. टीवी एक्ट्रेस शीना बजाज अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान परेशान हैं. उन्हें बार-बार उल्टियां आ रही हैं और सिर दर्द हो रहा है. वहीं एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज से मिलकर उन्हें अपनी एक किडनी देने की बात कही जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया.

सरेआम पति के 'बॉडीपार्ट' की रुबीना ने की तारीफ, यूजर्स नाराज, बोले- कहां गए संस्कार?

एक्ट्रेस रुबीना को अपने पति अभिनव के बॉडीपार्ट्स की तारीफ करना भारी पड़ गया है. उन्हें यूजर्स लगातार ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि रुबीना ने पब्लिकली कहा कि उन्हें अपने पति के हिप्स बहुत पसंद हैं.

दूसरे धर्म में एक्ट्रेस ने रचाई शादी, जिंदगी कर रहीं एन्जॉय, बोलीं- ईद पर जैन के लिए...

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का कहना है कि दूसरे धर्म में शादी करना उनके लिए काफी उत्साह की चीज है. क्योंकि उन्हें इससे काफी नई चीजें सीखने का मौका मिलता है.

परेशान श‍िल्पा शेट्टी का प्रेमानंद महाराज से सवाल- हम क्या करें? म‍िला ये दिव्य ज्ञान

शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा संग प्रेमानंद महाराज के पास पहुंची. जहां उन्होंने अपने मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब मांगने का प्रयास किया.

Advertisement

दिलीप जोशी ने पकड़ा असित मोदी का कॉलर, जमकर हुई थी लड़ाई, एक्ट्रेस का दावा

एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री का दावा है कि एक बार जेठालाल यानी दिलीप जोशी और प्रोड्यूसर असित मोदी की बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी जिसमें एक्टर ने उनका कॉलर तक पकड़ लिया था.

सास बनेंगी अर्चना पूरन सिंह, बेटे ने GF को घर के बगीचे में किया प्रपोज, रिश्ता पक्का

कपिल शर्मा शो की जज अर्चना पूरन सिंह सास बनने वाली हैं. उनके बेटे आर्यमन सेठी ने अपनी गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी को शादी के लिए प्रपोज किया है.

---- समाप्त ----