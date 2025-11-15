शनिवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां हैदराबाद में एसएस राजामौली की अपकमिंग और मचअवेटेड फिल्म वाराणसी का टीजर रिलीज कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर कॉमेडियन भारती सिंह कुछ ही दिनों में वो बेबी शावर करेंगी. इसके अलावा शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर आई है.
डिलीवरी के करीब भारती, हर्ष के बिना कराई सोनाग्राफी, बच्चे को पहली बार देखा
कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं. कुछ ही दिनों में वो बेबी शावर करेंगी. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो लगातार ही प्रेग्नेंसी से जुड़ी अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती हैं.
11 दिन बाद करोड़पति फिल्ममेकर संग सात फेरे लेंगी स्मृति मंधाना, फैन्स हुए खुश
म्यूजिक कंपोजर और फिल्मेकर पलाश मुच्छल के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है. सोशल मीडिया पर उनका और स्मृति मंधाना का वेडिंग कार्ड वायरल हो रहा है. जिसमें शादी की तारीख 26 नवंबर बताई गई है.
प्रेग्नेंसी में भारती को हुई डायबिटीज, बच्चे के लिए हुईं परेशान, मांगी मदद
कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. जैसे-जैसे उनके प्रेग्नेंसी के दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही है. भारती को जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है. कॉमेडियन ने अपने व्लॉग में इसे लेकर चिंता जताई है.
मुस्लिम देश में लगेगी शाहरुख की मूर्ति, जानें 4000 करोड़ का टॉवर क्यों है खास
सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है. दरअसल उनके नाम दुबई में एक टॉवर बनने वाला है.
शादी कर रही 35 साल की मशहूर एक्ट्रेस, कौन है दूल्हा? हनीमून के बताए प्लान्स
फेमस टीवी एक्ट्रेस विंध्या तिवारी जल्द ही मिस से मिसेज बनने जा रही हैं. एक्ट्रेस शादी करने वाली हैं. विंध्या इसी महीने 25 नवंबर को जोधपुर में प्रोड्यूसर आशीष लोहरा संग सात फेरे लेंगी.