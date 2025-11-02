scorecardresearch
 

Film Wrap: हॉलीवुड फिल्म के हीरो जैसा शाहरुख का लुक! पिता बनने को बेकरार ये एक्टर

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में इस खास दिन एक्टर ने अपनी फिल्म किंग का पहला लुक रिलीज कर दिया है.

शाहरुख की किंग की दिखी झलक (Photo: X/@iamsrk)
रविवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज यानी 2 नवंब को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने अपने फैंस को ट्रीट देते हुए अपनी मचअवेटेड फिल्म किंग का टीजर रिलीज किया. वहीं बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने पर्सनल लाइफ को लेकर बयान दिया है.

17 साल छोटा-करोड़पति बिजनेसमैन है मलाइका संग वायरल हुआ मिस्ट्री मैन, कर रहीं डेट?
मलाइका अरोड़ा हाल ही में मुंबई में हुए एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में झूमतीं हुई नजर आईं थीं. उनेक साथ एक हैंडसम लड़का भी था. जिसकी फोटोज काफी वायरल हुई थी. अब उसे लेकर खुलासा हो गया है.

दो जवान बेटों की मां एक्ट्रेस, 46 की उम्र में बिकिनी पहन उड़ाया गर्दा, नहीं हटेंगी नजरें
टीवी के पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की से घर-घर में जानी गई उर्वशी ढोलकिया 46 साल की हैं. इनके दो जवान बेटे भी हैं. आजकल उर्वशी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही है. हाल ही में उन्होंने बिकिनी में फोटोज डाल सभी के होश उड़ा दिए. 

'सेट पर रोने लगी', फराह खान से पहली मुलाकात में अनन्या को पड़ी थी डांट, फिर...
डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान काफी बेबाक हैं. वो अपनी बातें बिना झिझक बोलती हैं. हाल ही में फराह खान ने एक्ट्रेस अनन्या से जुड़ी बातें शेयर की हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Shahrukh Khan Mannat
अधूरी रह गई फैंस की 'मन्नत', शाहरुख खान ने तोड़ा मिलने का वादा 
Shah Rukh का ‘किंग’ लुक देख Fans बोले– Brad Pitt vibes! 
Shah Rukh Khan
TV करके खुश थे SRK, मां के कहने पर बॉलीवुड में रखा कदम, रेणुका का खुलासा 
Shahrukh_Khan_Networth
60 साल के हुए Shah Rukh Khan , इतनी है टोटल नेटवर्थ! 
Shah Rukh Khan
'वो शाहरुख हैं, कुछ भी कर सकते हैं...', SRK के लिए जूही की खास बर्थडे विश 
शादी को हुए 9 साल, पिता बनने को बेकरार एक्टर, पर पत्नी नहीं चाहती बच्चे, कहा- मैं मजबूर...
टीवी के पॉपुलर एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों बिग बॉस 19 में छाए हुए हैं. वो शो में काफी अच्छा कर रहे हैं. इस बीच गौरव का पुराना इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने पिता बनने पर बात की थी.

'किंग' से शाहरुख का लुक देख फैंस को क्यों याद आए हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट? खूब हो रही चर्चा
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आज 60 के हो गए हैं. वो पिछले 30 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन फिल्मों के लिए उनका जुनून आज भी वैसा ही है, जैसा उन्होंने शुरुआत में था. आज उनकी मच अवेटेड फिल्म किंग का पहला टीजर आ गया. जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर शुरू हो गई.
 

