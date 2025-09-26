scorecardresearch
 

Film Wrap: कोर्ट में समीर वानखेड़े की किरक‍िरी, रिलेशनश‍िप को लेकर वरुण धवन ने दी ये सलाह

शुक्रवार का दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई रोमांचक खबरें लेकर आया. समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी जिसपर उन्हें कोर्ट ने फटकार लगाई है. वहीं इंडिया टुडे कॉन्कलेव में वरुण धवन ने सक्सेसफुल मैरेज का राज बताया.

समीर वानखेडे, वरुण धवन (File Photo, ITG)

हर रोज मनोरंजन की दुनिया से चटपटी खबरें लेकर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं. आज शुक्रवार के दिन बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया में काफी कुछ घटा. समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज समेत नेटफ्लिक्स पर मुकदमा ठोका.

उनका कहना है आर्यन खान ने अपनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की. वहीं एक्टर वरुण धवन ने अपनी सक्सेसफुल मैरेज का राज बताते हुए रिलेशनशिप पर एक अहम सीख दी. उन्होंने कहा कि शादी में कई मौके देने पड़ते हैं और प्यार के लिए लड़ाई जरूरी है. 

5 साल की बच्ची ने रस्सी बांधकर खींची 2000 किलो की SUV, रो पड़ीं मलाइका

'इंडियाज गॉट टैलेंट' का नया प्रोमो सामने आया जिसमें एक पांच साल की बच्ची 2 टन की एसयूवी गाड़ी को खींचती दिखाई दी. बच्ची को स्ट्रगल करता देख मलाइका अरोड़ा के भी आंसू निकल गए.

गुस्से में अशनीर ग्रोवर, लगाई अनाया बांगड़ की क्लास, बोले- शो में नहीं दिखती हो

'राइज एंड फॉल' में होस्ट अशनीर ग्रोवर लड़के से लड़की बने क्रिकेटर अनाया बांगड़ पर गुस्सा होते नजर आएंगे. वो उन्हें कमजोर गेम खेलने के लिए फटकार लगाएंगे.

7 साल की उम्र में 52 एपिसोड करके कमाए 78 लाख रुपये, सिंगर को आया घमंड?

आदित्य नारायण ने बताया कि उन्होंने मजह 7 साल की उम्र में अपना पहला रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा' किया था जिससे उन्होंने 78 लाख रुपये कमाए थे. ये पहला मौका था जब आदित्य ने टैक्स भी भरा था.

बॉबी देओल के बचपन के विलेन थे मोस्ट वॉन्टेड रंगा-बिल्ला, घर से बाहर निकलना था मुश्किल

बॉबी देओल ने बताया कि मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल रंगा बिल्ला के कारण उनका बचपन पाबंदियों में निकल गया. क्योंकि धर्मेंद्र और उनकी मां प्रकाश कौर उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे.

अशनीर ग्रोवर को नहीं आया ब‍िग बॉस से न्यौता, सलमान को कर रहे थे ट्रोल, खुद का उड़ा मजाक

अशनीर ग्रोवर को 'बिग बॉस' ऑफर आया जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस दौरान वो सलमान को ट्रोल करना चाहते थे. लेकिन अंत में वो ऑफर फेक निकला जिससे अशनीर का मजाक बना.

---- समाप्त ----
