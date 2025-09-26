scorecardresearch
 

अशनीर ग्रोवर को नहीं आया ब‍िग बॉस से न्यौता, सलमान को कर रहे थे ट्रोल, खुद का उड़ा मजाक

अशनीर ग्रोवर ने खुलासा किया है कि उन्हें सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' का ऑफर आया है. मेकर्स ने उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए अप्रोच किया है. अशनीर ने इसपर मेकर्स की चुटकी ली है.

अशनीर ग्रोवर को मिला बिग बॉस 19 का ऑफर (Photo: Instagram @ashneer.grover/colorstv)
अशनीर ग्रोवर को मिला बिग बॉस 19 का ऑफर (Photo: Instagram @ashneer.grover/colorstv)

अशनीर ग्रोवर का 'राइज एंड फॉल' रियलिटी शो ओटीटी पर काफी चर्चा में रहता है. फैंस उनके शो की तुलना सलमान खान के 'बिग बॉस 19' से भी करते हैं. अशनीर और सलमान के बीच बिग बॉस के पिछले सीजन जो कुछ हुआ, वो देखकर हर कोई हैरान हुआ. लेकिन अब जो हुआ है, वो सुनकर हर कोई दंग रहने वाला है.

अशनीर को मिला 'बिग बॉस 19' का ऑफर?

पिछले सीजन अशनीर ग्रोवर 'बिग बॉस' वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान से मिलने पहुंचे थे. इस बीच सलमान ने अशनीर की क्लास भी लगाई थी. अशनीर ने अपने पुराने इंटरव्यूज में सलमान से जुड़ी कई सारी बातें कह डाली थीं जिससे सुपरस्टार खफा हो गए. इस बात को लेकर अशनीर भी काफी गुस्सा हुए. उन्होंने 'बिग बॉस' में सलमान संग जो कुछ हुआ, उसपर नाराजगी भी जताई थी. अब अशनीर, जो फिलहाल 'राइज एंड फॉल' के होस्ट हैं, उन्हें 'बिग बॉस 19' का ऑफर आया है.

अशनीर ग्रोवर को मिला ऑफर (Photo: Screengrab)
अशनीर ग्रोवर को मिला ऑफर (Photo: Screengrab)

शुक्रवार के दिन अशनीर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जिसमें 'बिग बॉस' के मेकर्स द्वारा आए मेल का स्क्रीनशॉट था. मेल में अशनीर को बिग बॉस शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऑफर मिला है. वैसे तो 'बिग बॉस' में जाने के लिए हर कोई मौके की तलाश में रहता है. अशनीर को भी ये गोल्डन चांस मिला है, जिसे उन्होंने सीधे तौर पर नहीं ठुकराते हुए मेकर्स की चुटकी ली है. उन्होंने लिखा है, 'सलमान भाई से पूछ लो. मैं तो तबतक फ्री हो जाऊंगा.'

फेक बिग बॉस ऑफर का शिकार हुए अशनीर ग्रोवर? 

अशनीर के पास आया ये मेल कई लोगों को हैरान कर चुका है. लेकिन उनके पास आया 'बिग बॉस 19' का ऑफर दरअसल फेक बताया जा रहा है. इंडिया टुडे/आजतक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अशनीर पहले से ही 'बिग बॉस' के मेकर्स द्वारा बनाए गए शो 'राइज एंड फॉल' को होस्ट कर रहे हैं. ये नामुमकिन है अशनीर पहले से ही उसी प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाए एक शो को होस्ट कर रहे हैं. ये नामुमकिन है कि उन्हें किसी दूसरे शो में पार्ट लेने का ऑफर दिया जाएगा.

साथ ही सूत्रों का कहना है कि बिग बॉस को 'बानीजे एशिया' नामक प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करता है, जबकि मेल में 'बानीजे ग्रुप' लिखा है जो इसके फेक होने का सीधा-सीधा प्रूफ भी है. सूत्र ने अशनीर के लिए कहा, 'ये बहुत हंसाने वाली बात है कि अशनीर ने उस मेल को सोशल मीडिया पर शेयर करने का फैसला लिया, जबकि उसमें फेक होने के पूरे आसार नजर आ रहे थे.'

प्रोडक्शन हाउस से जुड़े सूत्रों ने ये भी साफ किया है कि उनके शो के लिए कंटेस्टेंट्स का चयन इस तरह नहीं होता है. वो मेल के जरिए उन्हें शो ऑफर नहीं करते हैं. साथ ही उनकी कंपनी में रोहित गुप्ता नाम का कोई भी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर नहीं है, जिसका नाम अशनीर के स्क्रीनशॉट में भी दिखा है.

