Film Wrap: भोजपुरी इंडस्ट्री पर बोलीं एक्ट्रेस संभावन सेठ, पैप्स पर चिल्लाईं जया बच्चन

भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर फेमस एक्ट्रेस संभावना बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कास्टिंग काउच के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है. इसके अलावा सुनील शेट्टी के बेटे अहान की डेटिंग भी सुर्खियों में हैं.

Advertisement

X