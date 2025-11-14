Film Wrap: भोजपुरी इंडस्ट्री पर बोलीं एक्ट्रेस संभावन सेठ, पैप्स पर चिल्लाईं जया बच्चन

शुक्रवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस उप्स मोमेंट का शिकार हुई. वहीं प्रेग्नेंट भारती सिंह और देबिना बनर्जी का केकड़ा खाते हुए वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसके अलावा पैप्स एक बार फिर जया बच्चन के गुस्से का शिकार हुए हैं.
प्रेग्नेंट भारती-देबिना ने खाया केकड़ा, हुईं ट्रोल, पार्टी का Inside Video वायरल
भारती सिंह , देबिना बनर्जी और तेजस्वी प्रकाश टीवी की टॉप सेलिब्रिटीज में शुमार हैं. तीनों ही जल्द लाफ्टर शेफ 3 में एक साथ नजर आने वाले हैं. लाफ्टर शेफ शुरू होने से पहले देबिना तेजस्वी और भारती को साथ में पार्टी करते देखा गया है. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.
'सोना चाहते थे भोजपुरी सुपरस्टार्स', संभावना सेठ का छलका दर्द, बोलीं- बहुत बुरा हाल...
भोजपुरी इंडस्ट्री में कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपना नाम बनाया है. इनमें से एक संभावना सेठ का नाम भी शामिल हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में संभावना सेठ ने बताया कि उनके साथ भोजपुरी सिनेमा में कास्टिंग काउच हो चुका है.
'मुंह तोड़ दूंगी' पैप्स पर चिल्लाईं जया बच्चन, दी वॉर्निंग, वीडियो वायरल
जया बच्चन हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं. हमेशा की तरह एक बार फिर वो पैप्स को लेकर वायरल हो रही हैं. मुंबई में एक इवेंट के दौरान जया बच्चन ने पैप्स पर जमकर गुस्सा निकाला. इसके साथ ही मुंह तोड़ने की धमकी तक दे डाली.
टीवी एक्ट्रेस जिया के प्यार में अहान शेट्टी? उड़ी अफवाह, सामने आया सच
कुछ दिनों पहले खबर उड़ी थी कि टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर, सुनील शेट्टी के लाडल बेटे अहान को डेट कर रही हैं. लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इन खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है.
मशूहर एक्ट्रेस का Oops मोमेंट, यूजर्स ने किया जमकर ट्रोल, VIDEO
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस पूजा बनर्जी हाल ही में पब्लिक के सामने स्पॉट हुई. जब पूजा पैप्स के सामने कैमरे में कैद हुई तो उनका एक उप्स मोमेंट भी सामने आ गया. जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.