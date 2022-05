Ritesh Pandey-P Singh की जोड़ी का कमाल, ‘उमरिया बा कांचे’ गाने की धूम

पिछले कुछ वक्त से भोजपुरी एक्टर रितेश पांडे (Ritesh Pandey) अपनी अपकमिंग फिल्म ‘साक्षी शंकर’ (Sakshi Shankar) की शूटिंग में बिजी थे. इस फिल्म में उनके साथ ऋचा दीक्षित (Richa Dixit) नजर आने वाली हैं. फिल्म की शूटिंग चल ही रही थी कि रितेश पांडे के पैर में चोट आ गई. जिस वजह से कुछ वक्त के लिये फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है.

रिलीज हुआ एक्टर का नया गाना

रितेश पांडे के पैर में आई चोट ने उनके चाहने वालों को थोड़ा दुखी कर दिया था. पर अब थोड़ा रिलेक्स होने का टाइम आ चुका है. अरे एक्टर का न्यू सॉन्ग ‘उमरिया बा कांचे’ (Umariya Ba Kache) जो रिलीज हो चुका है. ‘उमरिया बा कांचे’ गाने में रितेश पांडे और पी सिंह की जोड़ी गदर काटती दिख रही है. रितेश पांडे स्टारर ये गाना आप Riddhi Music World के यूट्यूब पर देख-सुन सकते हैं. जिसे उन्होंने पूजा पांडे संग मिलकर गाया है.

Archana Puran Singh-Shekhar Suman show: कपिल शर्मा शो छोड़ रहीं अर्चना? शेखर सुमन संग नए शो का किया ऐलान

‘उमरिया बा कांचे’ गाने में रितेश पांडे और पी सिंह का मस्तीभरा अंदाज देखने को मिल रहा. म्यूजिक वीडियो में दोनों ही स्टार एक-दूसरे के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. गाने में रितेश पांडे की एक्ट्रेस अपनी अदाओं से लोगों को इंप्रेस करने में सफल होती दिख रही हैं. गाने को इस तरह से फिल्माया गया कि शायद ही कोई होगा, जो डांस किये बिना रह पायेगा.

Khesari Lal Yadav की फिल्म दुल्हनिया लंदन से लाएंगे 13 मई को होगी रिलीज



‘उमरिया बा कांचे’ एक फुल ऑन मस्तीभर गाना है, जिसे दोनों स्टार्स ने अपनी केमिस्ट्री से मजेदार बनाने की कोशिश की है और कामयाब भी हुए हैं. इसलिये गाना रिलीज होते ही म्यूजिक लवर्स के बीच छा चुका है. जे डी बहादुर द्वारा लिखे गये इस गाने का म्यूजिक आर्या शर्मा ने दिया है. वहीं गाने के करियोग्राफर ऋतिक आरा ने भी अपने काम के साथ पूरा जस्टिस किया है. कम समय में गाना काफी व्यूज हासिल कर चुका है. आने वाले दिनों में देखते हैं कि रितेश पांडे का म्यूजिक वीडियो क्या नया कमाल करता है. वैसे गाना सुन लिया है. अब रितेश पांडे को Get Well Soon! भी कह दीजिये.