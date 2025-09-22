Kantara Chapter 1 Trailer:'कांतारा' की दुनिया के खुलेंगे रहस्य, ऋषभ शेट्टी ने रिलीज किया टीजर

साल 2022 में कन्नड़ सिनेमा की तरफ से एक ऐसा सरप्राइज थिएटर्स में देखने मिला, जो आगे जाकर कई लोगों के लिए एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस बना. ऋषभ शेट्टी स्टारर 'कांतारा' ने इंडियन सिनेमा में वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. अब वही कमाल दोबारा से दोहराने ऋषभ वापस 'कांतारा चैप्टर 1' लेकर आ रहे हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' का रिलीज हुआ ट्रेलर

'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज डेट शुरुआत से ही 2 अक्टूबर, 2025 तय की गई थी. जहां कई फिल्में 21 से 30 दिन पहले अपनी फिल्म की मार्केटिंग जोरों-शोरों से शुरू कर देती है जिसमें टीजर, ट्रेलर सबकुछ रिलीज किया जाता है. वहीं 'कांतारा चैप्टर 1' वो फिल्म में से है, जिसने अपनी थिएटर रिलीज से महज 10 दिन पहले सीधा ट्रेलर रिलीज किया है, जो दर्शाता है कि मेकर्स को अपनी फिल्म और ऑडियंस पर पूरा भरोसा है.

'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर उसी पल से शुरू होता है, जिस पल पर उसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था. इस बार कहानी कांतारा के उस महान इतिहास की है, जिससे आजतक कोई नहीं जानता था. हालांकि मेकर्स ने ट्रेलर में ज्यादा राज नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने एक रहस्य जरूर बनाए रखा है. इस प्रीक्वल के चारों ओर बना यही सस्पेंस फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाने का काम करेगा.

'कांतारा चैप्टर 1' में इस बार क्या होगा खास?

फिल्म में ऋषभ शेट्टी का क्या रोल होगा, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद पता चल जाएगा. लेकिन एक्टर ने इस फिल्म को हर मायने से बड़ा बनाने में बहुत मेहनत की है. उन्होंने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. ये सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

ये फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. ये अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.

