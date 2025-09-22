scorecardresearch
 

Feedback

Kantara Chapter 1 Trailer:'कांतारा' की दुनिया के खुलेंगे रहस्य, ऋषभ शेट्टी ने रिलीज किया टीजर

कन्नड़ सिनेमा के स्टार एक्टर ऋषभ शेट्टी 'कांतारा' का पहला चैप्टर लेकर आ रहे हैं. फिल्म की रिलीज से महज 10 दिन पहले उन्होंने इसका ट्रेलर रिलीज किया है, जो देखने में शानदार लगता है.

Advertisement
X
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर (Photo: Screengrab)
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर (Photo: Screengrab)

साल 2022 में कन्नड़ सिनेमा की तरफ से एक ऐसा सरप्राइज थिएटर्स में देखने मिला, जो आगे जाकर कई लोगों के लिए एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस बना. ऋषभ शेट्टी स्टारर 'कांतारा' ने इंडियन सिनेमा में वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. अब वही कमाल दोबारा से दोहराने ऋषभ वापस 'कांतारा चैप्टर 1' लेकर आ रहे हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' का रिलीज हुआ ट्रेलर

'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज डेट शुरुआत से ही 2 अक्टूबर, 2025 तय की गई थी. जहां कई फिल्में 21 से 30 दिन पहले अपनी फिल्म की मार्केटिंग जोरों-शोरों से शुरू कर देती है जिसमें टीजर, ट्रेलर सबकुछ रिलीज किया जाता है. वहीं 'कांतारा चैप्टर 1' वो फिल्म में से है, जिसने अपनी थिएटर रिलीज से महज 10 दिन पहले सीधा ट्रेलर रिलीज किया है, जो दर्शाता है कि मेकर्स को अपनी फिल्म और ऑडियंस पर पूरा भरोसा है.

सम्बंधित ख़बरें

kantara chapter 1 trailer takes audience in unseen mysticcal worlds, raises excitement
ना सुपरस्टार, ना पॉपुलर डायरेक्टर.. फिर क्यों 'कांतारा चैप्टर 1' का क्रेज?  
kantara chapter 1
'कंताराः चैप्टर 1' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज, होगा ये खास 
kantara chapter 1 expected to hit the 1000 crore mark as war 2, coolie miss the mark
सिकंदर, कुली, वॉर 2 चूकीं... क्या 'कांतारा चैप्टर 1' बनेगी साल की टॉप फिल्म? 
Kantara Chapter1
नागा साधु बने Rishab Shetty, किससे होगी भिड़ंत? 
15 days to kantara chapter 1 release in 30 days, no trailer yet, is postponement on cards?
30 देशों में रिलीज, सिर्फ 15 दिन बाकी, पर नहीं आया ट्रेलर... टलेगी 'कांतारा चैप्टर 1'?  

'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर उसी पल से शुरू होता है, जिस पल पर उसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था. इस बार कहानी कांतारा के उस महान इतिहास की है, जिससे आजतक कोई नहीं जानता था. हालांकि मेकर्स ने ट्रेलर में ज्यादा राज नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने एक रहस्य जरूर बनाए रखा है. इस प्रीक्वल के चारों ओर बना यही सस्पेंस फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ाने का काम करेगा.

Advertisement

'कांतारा चैप्टर 1' में इस बार क्या होगा खास?

फिल्म में ऋषभ शेट्टी का क्या रोल होगा, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद पता चल जाएगा. लेकिन एक्टर ने इस फिल्म को हर मायने से बड़ा बनाने में बहुत मेहनत की है. उन्होंने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. ये सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

ये फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. ये अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement