'कांतारा' देखने वाला न खाएं मांस-न पिएं शराब, वायरल हुई फेक पोस्ट, ऋषभ शेट्टी ने कहा ये

वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' देखने के इच्छुक प्रशंसक एक स्व-प्रेरित पहल में शामिल हो सकते हैं. इसमें दर्शकों से फिल्म के रिलीज तक शराब, धूम्रपान और मांसाहारी खाने से परहेज करने का अनुरोध किया गया था. एक्टर ऋषभ शेट्टी ने इसपर बात की है.

'कांतारा' को लेकर वायरल हुई फेक पोस्ट, ऋषभ शेट्टी ने दिया बड़ा बयान (Photo: Getty Images)
'कांतारा' को लेकर वायरल हुई फेक पोस्ट, ऋषभ शेट्टी ने दिया बड़ा बयान (Photo: Getty Images)

साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है. इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस के बीच इसे लेकर बेसब्री और दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई है. फिल्म को लेकर हाल ही में एक फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ था. पोस्ट में दावा किया गया कि फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' देखने के इच्छुक प्रशंसक एक स्व-प्रेरित पहल में शामिल हो सकते हैं. इसमें दर्शकों से फिल्म के रिलीज तक शराब, धूम्रपान और मांसाहारी खाने से परहेज करने का अनुरोध किया गया था.

कांतारा को लेकर वायरल हुई थी पोस्ट

ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई, जिसके चलते फैंस के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई. बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्टर ऋषभ शेट्टी ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए, इस वायरल पोस्ट और 'कांतारा' के प्रोडक्शन हाउस के बीच किसी भी संबंध से स्पष्ट रूप से इनकार किया. शेट्टी ने साफ किया कि इस तरह के व्यक्तिगत विकल्प व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए और जनता से आग्रह किया कि वे ऑनलाइन किए जाने वाले दावों से गुमराह न हों.

सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्टर ने दर्शकों को फिल्म के रिलीज से पहले 'ना मांस, ना शराब, ना धूम्रपान' की जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था. इसे 'कांतारा संकल्प' नामक एक स्व-प्रेरित पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया था. लेकिन जल्द ही इसे अवैध और फिल्म के ऑफिशियल प्रमोशन से असंबंधित पाया गया, जिससे गलत सूचना को लेकर चिंताएं बढ़ीं.

'कांतारा चैप्टर 1' को लेकर वायरल हुई फर्जी पोस्ट (Photo: Screengrab)

ऋषभ शेट्टी ने बताया झूठा

'कांतारा चैप्टर 1' के ट्रेलर लॉन्च के इवेंट के दौरान, ऋषभ शेट्टी ने चीजों को साफ करते हुए कहा, 'किसी को भी किसी के खान-पान या व्यक्तिगत आदतों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है. ये सब उनकी अपनी मानसिकता और व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है. किसी ने एक फर्जी पोस्ट अपलोड की थी और यह हमारे ध्यान में भी आया. सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रिया देना हमारे लिए मुश्किल है. लेकिन उन्होंने उस पोस्ट को हटा दिया और माफी भी मांगी.'

एक्टर ने आगे कहा, 'जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गया. मैंने तुरंत इसे प्रोडक्शन ग्रुप में भेजा और पूछा कि यह कौन कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे. यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी जीवनशैली और आदतें चुनें. किसी को भी इस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है. ऐसा होता है कि जब कोई फिल्म ट्रेंड कर रही होती है या उसका कोई नैरेटिव होता है, तो कुछ लोग अपनी बात लाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. हम इस पर ध्यान नहीं देते, और मैंने यह भी देखा कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस फर्जी पोस्ट को उजागर किया. प्रोडक्शन का इससे कोई संबंध नहीं है.'

ऋषभ शेट्टी ने सोशल मीडिया पर गलत सूचना का तुरंत जवाब देने की कठिनाई पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन टीम के ध्यान में लाए जाने के बाद पोस्ट को हटा दिया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि पोस्ट के निर्माताओं ने इसे हटाने के बाद माफी भी जारी की. उन्होंने बताया कि 'कांतारा' की शूटिंग के दौरान भी इसी तरह की घटनाएं हुई थीं, जहां ध्यान आकर्षित करने के लिए असंबंधित नैरेटिव प्रचारित किए गए थे. फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1', 2 अक्टूबर को कई भाषाओं में थिएटर में भव्य रिलीज के लिए तैयार है.

