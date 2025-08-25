scorecardresearch
 

अशनीर ग्रोवर होस्ट करेंगे 'राइज एंड फॉल', ट्रेलर रिलीज, चहल की एक्स वाइफ धनश्री आएंगी नजर

बिग बॉस 19 के शुरू होने के बाद एक और रियलिटी शो जल्द ही शुरू होने वाला है. जिसका नाम राइज एंड फॉल है. इस शो को अशनीर ग्रोवर शूट करेंगे. इसमें टीवी के कई सितारों के साथ धनश्री वर्मा भी नजर आने वाली हैं.

राइज एंड फॉल शो का ट्रेलर रिलीज (Photo: Yt/Amazon MX Player)
Rise And Fall Trailer: एक तरफ जहां 24 अगस्त से कलर्स टीवी पर रिएलिटी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन का आगाज हो गया है. जिसमें 16 कंटेस्टेंट इस शो का हिस्सा बन चुके हैं. इस शो को हर बार की तरह सलमान खान ही होस्ट कर रहे हैं. वहीं बिग बॉस के शुरू होने के साथ ही एक और रियलिटी शो ने दस्तक दे दी है. हालांकि ये टीवी पर नहीं बल्कि ओटोटी पर स्ट्रीम होगा. इस शो का नाम 'राइज एंड फॉल' है. 

बता दें कि  'राइज एंड फॉल' शो को बिजनेसमैन और शार्ट टैंक के जज अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं. अशनीर बिग बॉस 18 में एक गेस्ट के तौर पर शो में शामिल भी हुए थे. लेकिन अब वो नए 'राइज एंड फॉल' शो के होस्ट बन गए हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

कब से शुरू होगा 'राइज एंड फॉल?
'राइज एंड फॉल' शो 6 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है. इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है. इस शो में इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा, एक्टर अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे. हर दिन MX प्लेयर पर इसका एक एपिसोड सामने आएगा. ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इसमें बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलेगा. 

क्या होगा 'राइज एंड फॉल में?
इसका प्रोमो वीडियो शेयर करेत हुए MX प्लेयर ने कैप्शन में लिखा, 'इस गेम का सिर्फ एक ही बॉस है, पॉवर. इस सर्वाइकल गेम में आपका स्वागत है. जहां शासन करने वाले और काम करने वालों की कहानी हर दिन बदलेगी. धोखा, धमाका और ड्रामा पाने के लिए तैयार हो जाओ.' 

जानकारी के मुताबिक 'राइज एंड फॉल' शो में कुल 16 कंटेस्टेंट नजर आएंगे. इन सभी को 42 दिनों के लिए एक घर में रखा जाएगा. सभी कंटेस्टेंट को दो टीमों में बांटा जाएगा. एक टीम होगी तो घर पर राज करेगी, जिसके पास सारा पॉवर होगा. वहीं दूसरी टीम लेबर की होगी, जो घर का सारा काम करेगी. शो में शामिल होने वाले 16 कंटेस्टेंट के नाम अभी सामने नहीं आए है लेकिन मेकर्स ने धनश्री वर्मा, अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, कुब्रा सैत को ट्रेलर में देखा गया है. 

