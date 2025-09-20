scorecardresearch
 

'प्रोफेशन पर मत जाओ...', राइज एंड फॉल में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा, कीकू शारदा हुए आगबबूला

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' का लेटेस्ट प्रोमो रिलीज हुआ है. जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें आदित्य नारायण की कीकू शारदा और अर्जुन बिजलानी से तीखी बहस हुई है.

किस पर भड़के कीकू शारदा? (Photo:Instagram/mxplayer)
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इस समय ऑडियंस का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. हाल ही में शो से जुड़ा एक प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें सिंगर आदित्य नारायण और एक्टर अर्जुन बिजलानी एक दूसरे से खफा दिखे तो वहीं दूसरी ओर कॉमेडियन कीकू शारदा भी आदित्य नारायण पर भड़क गए. 

दरअसल शो का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया. जिसमें शो के होस्ट अशनीर ग्रोवर ने उनसे पूछा कि बेसमेंट का माहौल कैसा है? इस पर कीकू शारदा ने कहा, 'माहौल वहां बहुत अच्छा है लेकिन एक तिगड़ी है, जो माहौल खराब कर रही है.' कीकू का इशारा आदित्य, अरबाज और धनश्री पर था.

कीकू शारदा ने क्या कहा?
आदित्य और कीकू के बीच हुई बहस 
वहीं आदित्य नारायण से कीकू कहते हैं, 'ये जो सारकाज्म करते हैं वह बदतमीजी है यार.'  इस पर आदित्य ने कहा, 'आपके 1000 जोक्स में से 500 तो सारकाज्म होते हैं. आप टीवी पर बदतमीजी करते हैं.' इस पर कीकू कहते हैं, ये तो आप प्रोफेशन पर आ रहे हैं. मैं आपके प्रोफेशन पर नहीं गया और आप मेरे प्रोफेशन पर मत जाओ.'

अर्जुन बिजलानी और आदित्य में हुई लड़ाई
वहीं इसके बाद बेसमेंट में मौजूद अर्जुन बिजलानी और सिंगर आदित्य की भी लड़ाई होती है. अर्जुन ने कहा, 'आप कभी भी गलत के खिलाफ अपना स्टैंड नहीं लेते.' अर्जुन की बात सुन आदित्य गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो. आपकी ये आवाज कहां थीं, जब आप यहां पेंटहाउस में मौजूद थे. टीवी में आते ही आप मुंह चलाने लगते हो. 

