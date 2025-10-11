एक ही हफ्ते में पंजाबी इंडस्ट्री को लगा दूसरा सदमा, पंजाबी सिंगर गुरमीत मान का हुआ निधन

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री अभी सिंगर राजवीर जवंदा के निधन से उबर नहीं पाई थी कि एक और दुखद घटना ने सभी को शॉक कर दिया. इंडस्ट्री के चहेते सिंगर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. दरअसल सिंगर गुरमीत मान का निधन हो गया है. इस खबर ने उनके फैंस और साथी कलाकारों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

बता दें कि मान पंजाबी लोक गानों के फेमस सेलेब्स थे. वह अपनी खास आवाज के लिए जाने जाते थे. गानों के अलावा उन्होंने पंजाब पुलिस में भी एक अधिकारी के रूप में सेवा की थी. जिसके लिए उन्हें सराहा भी जाता था.

पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार

गुरमीत मान के निधन के बाद उनके परिवार वाले उन्हें गुरदासपुर जिले के फतेहगढ़ चूड़िया के पास स्थित उनके पैतृक गांव हरदोवाल ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया. मान रोपड़ की गिल्को कॉलोनी में रहते थे, लेकिन मूल रूप से जालंधर के पास हरदोवाल गांव के रहने वाले थे. उनके आकस्मिक निधन से समुदाय में शोक की लहर है.

एक हफ्ते में दो सिंगर ने कहा अलविदा

गौरतलब है कि 8 अक्टबूर को 2025 को पंजाब के स्टार सिंगर राजवीर जवंदा का एक दुखद मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद निधन हो गया था. करीब 12 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. अब एक ही हफ्ते में दो फेमस कलाकारों का इस तरह इंडस्ट्री से चले जाना, पंजाबी संगीत जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है.

पुलिस ने भी की ड्यूटी

गुरमीत मान एक पंजाबी सिंगर होने के अलावा अच्छे एक्टर भी थे. वो पंजाबी कॉमेडी से भी जुड़े हुए थे. उनके कुछ फेमस गानों में 'बोलियां', 'बोली मैं पवन', और 'काके दियां पुरहियां' जैसे कई गीत शामिल हैं. उनका संगीत दुनिया भर के पंजाबी समुदायों तक पहुंचा. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है.



