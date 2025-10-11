scorecardresearch
 

Feedback

एक ही हफ्ते में पंजाबी इंडस्ट्री को लगा दूसरा सदमा, पंजाबी सिंगर गुरमीत मान का हुआ निधन

अपनी दिलकश आवाज और पंजाबी लोक संस्कृति में योगदान के लिए जाने जाने वाले फेमस पंजाबी लोक सिंगर गुरमीत मान का निधन हो गया. इस खबर ने उनके फैंस को सदमे में डाल दिया है.

Advertisement
X
पंजाबी सिंगर गुरमीत का निधन (Photo: ScreenGrab)
पंजाबी सिंगर गुरमीत का निधन (Photo: ScreenGrab)

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री अभी सिंगर राजवीर जवंदा के निधन से उबर नहीं पाई थी कि एक और दुखद घटना ने सभी को शॉक कर दिया. इंडस्ट्री के चहेते सिंगर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. दरअसल सिंगर गुरमीत मान का निधन हो गया है.  इस खबर ने उनके फैंस और साथी कलाकारों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

बता दें कि मान पंजाबी लोक गानों के फेमस सेलेब्स थे. वह अपनी खास आवाज के लिए जाने जाते थे. गानों के अलावा उन्होंने पंजाब पुलिस में भी एक अधिकारी के रूप में सेवा की थी.  जिसके लिए उन्हें सराहा भी जाता था.

पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार
 गुरमीत मान के निधन के बाद उनके परिवार वाले उन्हें गुरदासपुर जिले के फतेहगढ़ चूड़िया के पास स्थित उनके पैतृक गांव हरदोवाल ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया. मान रोपड़ की गिल्को कॉलोनी में रहते थे, लेकिन मूल रूप से जालंधर के पास हरदोवाल गांव के रहने वाले थे.  उनके आकस्मिक निधन से समुदाय में शोक की लहर है.

सम्बंधित ख़बरें

राजवीर जवांदा
पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन, 11 दिन से वेंटिलेटर पर थे, सदमे में परिवार 
Singer Rajvir Jawanda, Punjab CM Bhagwant Maan
एक्सीडेंट के बाद पंजाबी सिंगर की हालत गंभीर, अस्पताल पहुंचे पंजाब के CM 
Punjabi Singer Rajvir Jawanda
फेमस पंजाबी सिंगर का हुआ एक्सीडेंट, वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की लड़ रहे जंग 
Charanjit Ahuja Passed Away
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के संगीत सम्राट का निधन, कैंसर से हारे जंग 
Sonam Bajwa
सोनम बाजवा ने फ्लॉन्ट किया देसी अवतार, चूड़ी-लहंगे में लगीं खूबसूरत, Photos 

एक हफ्ते में दो सिंगर ने कहा अलविदा
गौरतलब है कि 8 अक्टबूर को 2025 को पंजाब के स्टार सिंगर राजवीर जवंदा का एक दुखद मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद निधन हो गया था. करीब 12 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. अब एक ही हफ्ते में दो फेमस कलाकारों का इस तरह इंडस्ट्री से चले जाना, पंजाबी संगीत जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है.

Advertisement

पुलिस ने भी की ड्यूटी
गुरमीत मान एक पंजाबी सिंगर होने के अलावा अच्छे एक्टर भी थे. वो पंजाबी कॉमेडी से भी जुड़े हुए थे.  उनके कुछ फेमस गानों में  'बोलियां', 'बोली मैं पवन', और 'काके दियां पुरहियां' जैसे कई गीत शामिल हैं. उनका संगीत दुनिया भर के पंजाबी समुदायों तक पहुंचा. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement