Film wrap: दूसरी बार पिता बनेंगे राम चरण, बुर्के के नीचे बिकिनी पहन ऑडिशन देने पहुंची थीं राखी

मनोरंजन की दुनिया में गुरुवार के दिन काफी कुछ हुआ. राम चरण ने गुडन्यूज दी. बताया कि वो दोबारा पिता बनने वाले हैं. इसके अलावा राखी सावंत को लेकर कोरियोग्राफर फराह खान ने खुलासा किया है कि वो ऑडिशन में बुर्के के नीचे बिकिनी पहनकर पहुंची थीं.
मुनव्वर फारूकी की Ex गर्लफ्रेंड को मिला बड़ा ब्रेक, 21 साल बड़े कपिल शर्मा संग करेंगी रोमांस
कपिल शर्मा ने 'किस किसको प्यार करूं 2' की रिलीज डेट का ऐलान किया है. इस फिल्म से आयशा खान बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं.
राम चरण के घर फिर गूंजेगी किलकारी, पत्नी उपासना ने दी गुड न्यूज, बोलीं- दोगुनी खुशियां, आशीर्वाद...
राम चरण एक बार फिर पिता बनने वाले हैं, पत्नी उपासना कोनिडेला ने एक वीडियो शेयर कर ये गुड न्यूज दी. वीडियो में सभी उपासना को आशीर्वाद देते दिखे.
बच्चे की जिम्मेदारी से तंग मशहूर एक्टर, नहीं बनना पिता, बोला- मेरी आजादी...
एक्टर गुलशन देवैया का 2020 में तलाक हो गया था, उनकी शादी 8 साल ही चली. इस दौरान कपल ने कोई फैमिली प्लानिंग नहीं की.
बुर्के के नीचे बिकिनी पहन ऑडिशन देने पहुंची थीं राखी, फराह के उड़े होश, Video
राखी सावंत, 'बिग बॉस' में धमाल मचाने के साथ-साथ बॉलीवुड फिल्मों में जलवा दिखा चुकी हैं. उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म 'मैं हूं न' में काम किया था.
DDLJ से 'छुटकी' ने पाई फेम नहीं मिला काम, एक्टिंग छोड़ बनी कॉमेडियन, संभाला घर
शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में छुटकी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस पूजा रुपारेल को सभी जानते होंगे.