scorecardresearch
 

Feedback

मुनव्वर फारूकी की Ex गर्लफ्रेंड को मिला बड़ा ब्रेक, 21 साल बड़े कपिल शर्मा संग करेंगी रोमांस

कपिल शर्मा ने 'किस किसको प्यार करूं 2' की रिलीज डेट का ऐलान किया है. इस फिल्म से आयशा खान बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म के पोस्टर में कपिल के साथ आयशा को देखकर फैन्स हैरान हैं.

Advertisement
X
आयशा खान की चमकी किस्मत (PHOTO: Instagram @ayeshaakhan_official)
आयशा खान की चमकी किस्मत (PHOTO: Instagram @ayeshaakhan_official)

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान के सितारे बुलंदियों पर हैं. आयशा ने बिग बॉस 17 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली थी. शो में उन्होंने मुनव्वर को एक्सपोज किया था. बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद एक्ट्रेस के सितारे बुलंदियों पर दिख रहे हैं. उन्हें बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं. अब आयशा को कपिल शर्मा की फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला है. 

कपिल शर्मा का बड़ा ऐलान 
23 अक्टूबर को कपिल शर्मा ने फैन्स के साथ बड़ी खबर शेयर की है. उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' की रिलीज डेट का ऐलान किया है. कपिल की फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि डबल कंफ्यूजन और चार गुना फन के लिए तैयार रहिए. पोस्टर में ये भी लिखा गया कि डोली उठी, दुर्घटना घटी.  

पोस्टर के साथ ही फिल्म में उनकी चार हीरोइन का सस्पेंस भी खत्म कर दिया गया है. कपिल के साथ फिल्म में त्रिधा चौधरी, आयशा खान, पारूल गुलाटी और हीरा वरीना लीड रोल में हैं. ये सभी एक्ट्रेस फिल्म में कपिल की दुल्हन के कैरेक्टर में दिखाई देंगी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

सम्बंधित ख़बरें

lady doctor murder case
6 महीने बाद कैसे खुला डॉक्टर की पत्नी के 'परफेक्ट मर्डर' का राज? देखें वारदात 
Gunfire erupted at Kapils café again, threats from the Lawrence gang from Canada to Mumbai.
कनाडा में कपिल शर्मी के कैफे पर फिर चली गोलियां, क्या चाहता है लॉरेंस गैंग? 
Kapil Sharma Cafe Firing Case
4 महीने, 3 हमले और खौफ का साया... आखिर लॉरेंस गैंग कपिल शर्मा के पीछे क्यों पड़ा? 
Threat from the Bishnoi Gang - A bullet can come from anywhere.
कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने दी ये धमकी 
Those who speak against religion can be shot at any moment.
कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हमला, बिश्नोई गैंग ने दी धमकी 

आयशा को मिला बड़ा ब्रेक 
कपिल शर्मा की फिल्म हाथ लगना आयशा के लिए बड़ा मौका है. इस फिल्म के साथ वो बड़े पर्दे पर एंट्री लेने जा रही हैं. पोस्टर में आयशा रेड कलर के लहंगे में खूबसूरत लग रही हैं. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी कमाल के लग रहे हैं. फिल्म का पोस्टर देखने वालों की निगाहें आयशा पर ना टिकें, ये हो ही नहीं सकता. कपिल की फिल्म में आयशा को देखकर फैन्स भी सरप्राइज हैं. हालांकि, उनके लिए खुशी भी है कि उन्होंने कम समय में इतनी बड़ी सक्सेस पा ली. 

Advertisement

मुनव्वर ने दिलाया फेम 
आयशा खान ने बिग बॉस में रिवील किया था कि मुनव्वर, नाजिला और उन्हें साथ डेट कर रहे थे. उन्होंंने अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स से कई वादे भी किए थे. लेकिन मुनव्वर का कहना था कि वो आयशा से प्यार नहीं करते थे. विवाद के बाद कई लोगों ने आयशा को ट्रोल किया. लेकिन उन्हें इससे फेम भी मिला.

शो से बाहर निकलने के बाद उन्हें कई म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिला. सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपने शो 'दिल को रफू कर ले' में आयशा को बतौर लीड हीरोइन साइन किया. शो में आयशा ने अपनी एक्टिंग से फैन्स को दीवाना बना दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement