मुनव्वर फारूकी की Ex गर्लफ्रेंड को मिला बड़ा ब्रेक, 21 साल बड़े कपिल शर्मा संग करेंगी रोमांस

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा खान के सितारे बुलंदियों पर हैं. आयशा ने बिग बॉस 17 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली थी. शो में उन्होंने मुनव्वर को एक्सपोज किया था. बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद एक्ट्रेस के सितारे बुलंदियों पर दिख रहे हैं. उन्हें बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं. अब आयशा को कपिल शर्मा की फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला है.

कपिल शर्मा का बड़ा ऐलान

23 अक्टूबर को कपिल शर्मा ने फैन्स के साथ बड़ी खबर शेयर की है. उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' की रिलीज डेट का ऐलान किया है. कपिल की फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि डबल कंफ्यूजन और चार गुना फन के लिए तैयार रहिए. पोस्टर में ये भी लिखा गया कि डोली उठी, दुर्घटना घटी.

पोस्टर के साथ ही फिल्म में उनकी चार हीरोइन का सस्पेंस भी खत्म कर दिया गया है. कपिल के साथ फिल्म में त्रिधा चौधरी, आयशा खान, पारूल गुलाटी और हीरा वरीना लीड रोल में हैं. ये सभी एक्ट्रेस फिल्म में कपिल की दुल्हन के कैरेक्टर में दिखाई देंगी.

आयशा को मिला बड़ा ब्रेक

कपिल शर्मा की फिल्म हाथ लगना आयशा के लिए बड़ा मौका है. इस फिल्म के साथ वो बड़े पर्दे पर एंट्री लेने जा रही हैं. पोस्टर में आयशा रेड कलर के लहंगे में खूबसूरत लग रही हैं. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी कमाल के लग रहे हैं. फिल्म का पोस्टर देखने वालों की निगाहें आयशा पर ना टिकें, ये हो ही नहीं सकता. कपिल की फिल्म में आयशा को देखकर फैन्स भी सरप्राइज हैं. हालांकि, उनके लिए खुशी भी है कि उन्होंने कम समय में इतनी बड़ी सक्सेस पा ली.

मुनव्वर ने दिलाया फेम

आयशा खान ने बिग बॉस में रिवील किया था कि मुनव्वर, नाजिला और उन्हें साथ डेट कर रहे थे. उन्होंंने अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स से कई वादे भी किए थे. लेकिन मुनव्वर का कहना था कि वो आयशा से प्यार नहीं करते थे. विवाद के बाद कई लोगों ने आयशा को ट्रोल किया. लेकिन उन्हें इससे फेम भी मिला.

शो से बाहर निकलने के बाद उन्हें कई म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिला. सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपने शो 'दिल को रफू कर ले' में आयशा को बतौर लीड हीरोइन साइन किया. शो में आयशा ने अपनी एक्टिंग से फैन्स को दीवाना बना दिया.

