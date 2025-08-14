scorecardresearch
 

Coolie Box Office Collection Prediction Day 1: रजनीकांत की 'कुली' ने एडवांस बुकिंग में मचाया तहलका, पहले दिन कितना कमाएगी फिल्म?

सुपरस्टार रजनीकांत की 'कुली' फैंस के बीच अपना बज बनाने में कामयाब नजर आ रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक दमदार ओपनिंग करेगी. 'कुली' रजनीकांत की '2.0' से भी ज्यादा वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर सकती है.

'कुली' अपने फर्स्ट डे करेगी कितनी कमाई? (Photo: IMDb/ Coolie)
इंडियन सिनेमा में कुछ ही ऐसे सुपरस्टार्स शामिल हैं जिनका चार्म शुरुआत से लेकर आज तक कायम है. रजनीकांत पिछले 50 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं और आज भी वो फैंस के फेवरेट हैं. उनकी नई फिल्म 'कुली' भी फैंस के बीच अपना बज बनाने में कामयाब होती नजर आई है. अब फिल्म अपने पहले दिन कितना कलेक्शन करेगी? आइए, पता लगाने की कोशिश करते हैं.

पहले दिन कितनी कमाई करेगी 'कुली'?

रजनीकांत की फिल्म 'कुली' फैंस के लिए वो तोहफा है जिसका वो पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे थे. इसकी हाईप पिछले करीब एक साल से लगातार बनती आ रही थी, जिसे और भी ज्यादा इसके टीजर और ट्रेलर ने बढ़ाया. अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या 'कुली' रजनीकांत के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी या नहीं. 'कुली' का एडवांस बुकिंग ऋतिक रोशन-Jr. NTR की फिल्म 'वॉर 2' के मुकाबले काफी बेहतर था.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रजनीकांत की फिल्म ने इंडिया में अपने पहले दिन एडवांस बुकिंग के जरिए 46.36 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है. वर्ल्डवाइड की बात की जाए, तो फिल्म अपने पहले दिन 80 करोड़ का कलेक्शन एडवांस बुकिंग से कर चुकी है. इसके अलावा स्पॉट बुकिंग्स के जरिए भी फिल्म मोटी कमाई कर सकती है. यानी देखा जाए, तो 'कुली' पहले दिन वर्ल्डवाइड 100-120 करोड़ रुपये के बीच की ओपनिंग कर सकती है.

रजनीकांत की पिछली फिल्मों से कितनी बेहतर कमाई करेगी 'कुली'?

'कुली' का कलेक्शन रजनीकांत की हाल ही में आई कुछ फिल्मों के मुकाबले अच्छा रहा है. हालांकि ये आंकड़े अभी और भी ऊपर जा सकते हैं, ये फिलहाल अनुमानित आंकडे हैं. सुपरस्टार की पिछली सबसे बड़ी फिल्म '2.0' थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था. '2.0' ने वर्ल्डवाइड 115 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं उनकी 'जेलर' ने भी 91.20 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. जिसका अब जल्द सीक्वल 'जेलर 2' भी आना है.

बात करें 'कुली' की, तो ये फिल्म लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट की है जो 'कैथी', 'लियो', 'मास्टर', 'विक्रम' जैसी दमदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागर्जुना, उपेंद्र राव, आमिर खान, श्रुति हासन, सत्यराज, सौबिन शाहिर जैसे स्टार्स शामिल हैं. 

