scorecardresearch
 

Feedback

रजनीकांत ने 'कुली' एक्टर सौबिन शाहिर को किया बॉडीशेम, नाराज हुए यूजर्स, बोले- ये गलत

रजनीकांत ने बताया कि शुरुआत में उन्हें सौबिन शाहिर को लेकर डाउट थे, क्योंकि वो एक्टर के काम को नहीं जानते थे. साथ ही उन्हें एक्टर के लुक से भी दिक्कत थी. लेकिन बाद में वो गलत साबित हुए. फिल्म 'कुली', 14 अगस्त को रिलीज होगी.

Advertisement
X
सौबिन शाहिर और रजनीकांत (Photo: YouTube/suntv, Facebook/@SunPictures)
सौबिन शाहिर और रजनीकांत (Photo: YouTube/suntv, Facebook/@SunPictures)

मलयालम सिनेमा के जाने माने एक्टर सौबिन शाहिर अपने बड़े तमिल डेब्यू के लिए तैयार हैं. सौबिन शाहिर को सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' में देखा जाने वाला है. ये फिल्म 14 अगस्त को देशभर में रिलीज हो रही है. 'कुली' का गाना 'मोनिका' हाल ही में रिलीज हुआ था. इस गाने में सौबिन के डांस ने दर्शकों का दिल जीता और देखते ही देखते उनका वीडियो वायरल हो गया. इस गाने में पूजा हेगड़े ने स्पेशल अपीयरेंस दी है. सौबिन शाहिर के डांस मूव्स ने उन्हें सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया है.

रजनीकांत ने सौबिन शाहिर को लेकर क्या कहा?

फिल्म 'कुली' का ऑडियो लॉन्च इवेंट हाल ही में हुआ. इस इवेंट में रजनीकांत ने सौबिन शाहिर की तारीफ में बात करते हुए बताया कि उन्हें एक्टर का काम बहुत पसंद है. इसके अलावा रजनीकांत ने 'कुली' में सौबिन को लेने को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज पहले एक्टर फहद फाजिल को लेना चाहते थे, जिनके साथ उन्होंने कमल हासन स्टारर फिल्म 'विक्रम' में भी काम किया था. हालांकि फहद के अवेलेबल न होने के चलते उन्होंने सौबिन शाहिर को चुना.

सम्बंधित ख़बरें

Aamir Khan-Rajinikanth to reunite after 30 years in 'Coolie': Reports
रजनीकांत की 'कुली' के लिए आमिर खान ने लिये 20 करोड़ रुपये, क्या है सच? 
Ashwin Kumar on Mahavatar Narsimha success | Exclusive
कितने करोड़ में बनी 'महावतार नरसिम्हा', फिल्म की सक्सेस ने क्या बदला? डायरेक्टर ने बताया 
Mahavatar Narsimha collects 1000% profit from box office, now a bigger blockbuster than Saiyaara
'महावातार नरसिम्हा' ने वीकेंड में कमा डाले 50 करोड़, 'सैयारा' से भी ज्यादा मुनाफा 
Su From So mde in 6 crore budget collects 900% profits on box office
प्रोड्यूसर्स नहीं, जनता ने प्रमोट की साउथ की ये फिल्म, कमा चुकी है 900% मुनाफा 
Director Ashwin Kumar on getting reactions from Muslim viewers over Mahavatar Narsimha
'महावतार नरसिम्हा' की धूम ऐसी कि देखने पहुंच रहे सभी समुदाय के लोग, डायरेक्टर बोले- ये फिल्म... 

रजनीकांत ने बताया कि शुरुआत में उन्हें सौबिन शाहिर को लेकर डाउट थे, क्योंकि वो एक्टर के काम को नहीं जानते थे. साथ ही उन्हें एक्टर के लुक से भी दिक्कत थी. लेकिन बाद में वो गलत साबित हुए. रजनीकांत ने कहा, 'मैंने लोकेश से पूछा था सौबिन कौन है? उसने कौन सी फिल्मों में काम किया है?' उन्होंने मंजुमल बॉयज का नाम लिया, जिसमें सौबिन ने लीड रोल किया था. मुझे फिर भी शक था और मैंने पूछा कि वो इस रोल में सूट करेंगे क्योंकि वो गंजे हैं. लेकिन अंत में मैं चुप रहा क्योंकि लोकेश को उनपर पूरा भरोसा था.'

Advertisement

रजनीकांत की ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. यूजर्स ने इसे खराब तरीके से लिया है. रजनीकांत ने आगे बताया कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने शूटिंग के शुरुआती दो दिन में सौबिन शाहिर के सीन्स शूट किए थे. रजनीकांत को तीसरे दिन से शूटिंग करनी थी. ऐसे में जब वो सेट पर आए तब लोकेश ने उन्हें सौबिन के सीन्स दिखाए, जिससे थलाइवा इम्प्रेस हो गए थे. तारीफ से पहले सौबिन शाहिर के लुक पर रजनीकांत के कमेंट पर यूजर्स अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि रजनीकांत ने सौबिन को बॉडीशेम किया है.

फिल्म 'कुली', 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसमें रजनीकांत और सौबिन शाहिर के साथ-साथ आमिर खान, नागार्जुन, श्रुति हासन, सत्यराज और उपेंद्र जैसे कालाकार हैं. फिल्म का क्लैश ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म 'वॉर 2' से होने वाला है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement