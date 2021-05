स्कैम 1992 के एक्टर का सुझाव, बताया कोरोना को रोकने के लिए कैसे कारगर है आरोग्यसेतु ऐप

हंसल मेहता की फिल्म स्कैम 1992 से चर्चा में आए एक्टर प्रतीक गांधी भी कोरोना काल में देश के बिगड़ते हालात को लेकर चिंतित हैं. देशभर के गांव और शहरों में कोरोना का टांडव देखने को मिल रहा है. हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं. ऐसे में देशवासी एकजुट होकर लोगों की मदद को आगे आए हैं. कई सारे बॉलीवुड स्टार्स और बड़ी पर्सनालिटीज लोगों की मदद कर रही हैं. अब एक्टर प्रतीक गांधी ने भी अपनी तरफ से कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक सुझाव दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि वे किसी भी पार्टी को टारगेट या क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं बस एक सुझाव दे रहे हैं जिससे देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर नियंत्रण पाया जा सके.

क्या सुझाव दिया एक्टर ने-

एक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि- क्या ये पॉसिबिल नहीं हो सकता है कि आरोग्यसेतु ऐप पर एक डैशबोर्ड के जरिए इस बात की अपडेट्स मिल सके कि किस शहर में हॉस्पिटल बेड्स और मैडिसिन की अवेलेबिलिटी कितनी है. इस तरह से आरोग्यसेतु ऐप को और भी फायदेमंद बनाया जा सकता है. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा. बस एक समस्या का समाधान बता रहा हूं. एक्टर द्वारा ट्वीट करने के बाद ही उन्हें कई सारे रिस्पॉन्स मिलने लगे. कुछ लोग जहां उनसे सेहमत नजर आए वहीं कुछ अपने अपना-अपना तर्क रखते नजर आए.

Isn't it possible, feasible & practical to have city wise updated dashboard of bed and medicine availability on #aarogyasetu app ? And make the existing widely downloaded app more useful ? Not blaming anyone just suggesting a probable solution. @MoHFW_INDIA