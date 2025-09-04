scorecardresearch
 

Feedback

'स्पिरिट' के लिए प्रभास घटाएंगे वजन, दिखेगा एक्टर का नया लुक? ऐसी है चर्चा

तेलुगू सुपरस्टार प्रभास जल्द संदीप रेड्डी वांगा संग फिल्म 'स्पिरिट' पर काम करना शुरू करेंगे, जिसमें एक्टर का अपनी पिछली कुछ फिल्मों के मुकाबले एक अलग लुक होगा. प्रभास इस फिल्म के लिए काफी वजन भी घटाएंगे.

Advertisement
X
'स्पिरिट' के लिए प्रभास घटाएंगे वजन (Credit: Instagram/sandeepreddy.vanga/actorprabhas)
'स्पिरिट' के लिए प्रभास घटाएंगे वजन (Credit: Instagram/sandeepreddy.vanga/actorprabhas)

'कबीर सिंह', 'एनिमल' जैसी 'वॉइलेंट' फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा जल्द तेलुगू सुपरस्टार प्रभास के साथ 'स्पिरिट' फिल्म लेकर आने वाले हैं. इस फिल्म की चर्चा पिछले कुछ समय में काफी हो चुकी है. अब इससे जुड़ी कुछ ताजा जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर प्रभास के फैंस की खुशी दोगुना हो सकती है.

क्या हो सकता है 'स्पिरिट' में प्रभास का लुक?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'स्पिरिट' में प्रभास का लुक काफी अनोखा और शानदार होने वाला है. इसके लिए एक्टर अपना काफी वजन भी घटा रहे हैं. बॉलीवुड हंगामा के सूत्रों का कहना है, 'प्रभास फिल्म में यंग दिखने के लिए अपना काफी सारा वजन घटाने वाले हैं. वो एक नया हेयरस्टाइल भी रखने वाले हैं और साथ ही उनका कॉस्ट्यूम लुक भी उनकी पिछली फिल्मों के मुकाबले अनोखा होगा. ये रोल प्रभास को उनके कंफर्ट जोन से दूर लेकर जाएगा. ये पहली फिल्म होगी जो एक्टर को एक डार्क सुपरनेचुरल जोन में लेकर जाएगी.'

सम्बंधित ख़बरें

Prabhas
Prabhas के घरवालों ने दी गुडन्यूज, कौन होगी दुल्हन? 
Tamannaah Bhatia
Prabhas संग ने दिए इंटिमेट सीन्स, Tamannaah बोलीं... 
baahubali 2025 release
डायेरक्टर राजामौली ने किया 'बाहुबली 3' का ऐलान! इस दिन रिलीज होगी फिल्म 
shiva devotion story with top starpower from bollywood to south, kannapa might not be a success in hindi
बॉलीवुड से साउथ तक, बड़े स्टार्स के साथ शिव भक्ति की कहानी लाई 'कन्नप्पा', बनेगी बड़ी हिट? 
The Raja Saab teaser
डराने और गुदगुदाने आया प्रभास की नई फिल्म का टीजर, देखें मूवी मसाला 

प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' की शूटिंग भी जल्द शुरू होने वाली है. खुद डायरेक्टर ने विजय देवरकोंडा संग बातचीत में कंफर्म किया था कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग सितंबर 2025 के महीने में शुरू कर देंगे. उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने अपनी फिल्म का शेड्यूल बना लिया है और वो इसे तबतक लगातार शूट करने वाले हैं, जबतक फिल्म पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी. मेकर्स फिल्म को साल 2027 तक रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं.

Advertisement

विवादों में रही संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट'

संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' के साथ कुछ महीनों पहले काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. दरअसल, फिल्म में पहले प्रभास संग दीपिका पादुकोण शामिल थीं. मगर फिर डायरेक्टर और एक्ट्रेस के बीच फिल्म को लेकर विवाद होने के कारण दीपिका को फिल्म से बाहर होना पड़ा. इस कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ी कई बातें सामने आई थीं. कुछ का कहना था कि फिल्म में बोल्ड सीन्स के कारण दीपिका फिल्म से बाहर हुईं. तो खबरें ये भी थीं कि एक्ट्रेस की बढ़ती डिमांड्स के चलते उन्हें डायरेक्टर ने फिल्म से बाहर किया.

खुद संदीप रेड्डी वांगा ने भी ट्वीट करके इस मामले पर अपनी बात रखी थी और दीपिका का बिना नाम लिए उनपर निशाना साधा था. हालांकि इस पूरे मामले पर दीपिका ने कोई कमेंट नहीं किया था. संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म से दीपिका के बाहर होने के बाद तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया जिसकी जानकारी खुद डायरेक्टर ने दी थी. अब देखना होगा कि 'स्पिरिट' फैंस की एक्साइटमेंट को और कितना बढ़ाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement