क्यों भागता फिरता है जॉन विक, जिसके नाम से हैक हुआ PM मोदी का अकाउंट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट बुधवार देर रात को हैक कर लिया गया. कुछ ही देर में ये ठीक भी हो गया. बुधवार देर रात करीब तीन बजे @narendramodi_in अकाउंट से एक ट्वीट किया गया. जिसमें लिखा गया, ‘ये अकाउंट जॉन विक (hckindia@tutanota.com) के द्वारा हैक कर लिया गया है, हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है’.

कौन है जॉन विक?

बता दें कि जिस नाम (जॉन विक) का इस्तेमाल करते हुए पीएम का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया उस नाम की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फ्रैंचाइजी है. इसमें मैन कैरेक्टर का नाम जॉन विक है. इस फिक्शनल कैरेक्टर जॉन विक को कीनू रीव्स ने निभाया है. इसे डेरेक कोलस्टैड ने बनाया था. इन फिल्मों का निर्देशन चाड स्टेल्स्की ने किया था. इस फिल्म के तीन अलग-अलग पार्ट रिलीज हो चुके हैं. साल 2014 में पहली फिल्म आई थी. इसके बाद इसके दो सीक्वल बनाए गए. 2017 में जॉन विक चैप्टर 2 और 2019 में John Wick: Chapter 3 – Parabellum.

क्यों भागता फिरता है जॉन विक?

जॉन विक पहली फिल्म से लेकर तीसरी फिल्म तक भागता ही रहता है. असल में जॉन अपराध की दुनिया से निकलकर घर बसा चुका होता है. पत्नी के मरने के बाद उसकी आखिरी निशानी बीगल डॉग को एक गैंगस्टर का बेटा मार देता है. इसका बदला लेने के लिए जॉन फिर से हथियार उठाता है. बेटे को बचाने के लिए गैंगस्टर जॉन के सिर पर लाखों डॉलर का इनाम रखता है. इस दौरान जॉन माफिया के मुखिया हाई टेबल के नियमों को तोड़ देता है, जिससे उसके सिर पर रखा इनाम बढ़ जाता है. पूरा अंडरवर्ल्ड उसकी जान का दुश्मन बन जाता है. तीनों फिल्मों में लुका-छिपी, भागदौड़ और थ्रिलिंग एक्शन देखने को मिलता है. आखिरी फिल्म के आखिरी सीन में भी घायल जॉन एक दड़बे में छिपा होता है और बदला लेने की मंशा जाहिर करता है.

वहीं इससे पहले कई हैकर्स Elliot Alderson नाम का भी इस्तेमाल कर चुके हैं. ये फिल्म Mr.Robot का कैरेक्टर है. इसे Rami Malek ने निभाया था, जो कि एक हैकर बना था. हालांकि, जॉन विक को किसी भी फिल्म में न ही हैकर और ना ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दिखाया गया है.

PM Narendra Modi's personal website's twitter account @narendramodi_in has been hacked by a hacker claiming to be John Wick hckindia@tutanota.com

4 tweets have been tweeted by the hacker asking to donate to PM Relief fund via crypto currency!#Hacked pic.twitter.com/zRVmPdh2d1