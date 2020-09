रिया चक्रवर्ती को विषकन्या बताने पर भड़कीं सोना मोहपात्रा, लिखा- बहुत हो गया

सुशांत सिंह राजपूत मामले में देश की कई बड़ी एजेंसियां दिन रात जांच कर रही हैं. क्या सीबीआई, क्या एनसीबी, सभी अलग-अलग पहलुओं की जांच पड़ताल में लगी हुई हैं. लेकिन अभी भी सुशांत के फैन्स के निशाने पर हैं रिया चक्रवर्ती. रिया को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं. कुछ यूजर्स ने तो आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है. अब सिंगर सोना मोहपात्रा ने इस ट्रेंड पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोना मोहपात्रा ने किया रिया का सपोर्ट?

अपने बयानों से खूब सुर्खियां बटोरनी वालीं सोना ने सुशांत केस में भी एक ट्वीट किया है. उन्होंने उन यूजर्स और संस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं जिन्होंने रिया को विषकन्या बताया है. वो ट्वीट कर लिखती हैं- सुशांत की मौत किसी सदमे से कम नहीं है और न्याय मिलना ही चाहिए. कोई भी इस बात पर सवाल नहीं खड़े कर रहा है. लेकिन रिया को विषकन्या बताना या फिर उसकी बोल्ड फोटोज शेयर करना, कहा तक ठीक है. बस बहुत कह लिया.

The death is very tragic & justice must be sought & served. Also, the circumstances do not seem above board. No one is questioning that. Broadcasting bikini pictures of Rhea or calling her ‘Vish-Kanya’ & other derogatory names is the correct manner to go about it? Enough said. 🙏🏾 https://t.co/gRsCkW7trr